Как предотвратить усадку ткани во время стирки: советы, которые спасут вашу одежду / © Credits

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Усадка ткани, особенно хлопка, — самая распространенная ошибка при уходе за одеждой. Но хорошая новость — этого можно избежать. Даже если вред уже причинен, есть способы все исправить. Издание Real Simple рассказало, как предупредить усадку ткани, спасти уже уменьшенную одежду и надолго сохранить вещи в безупречном состоянии.

Почему ткани «садятся» во время стирки или сушки

Усадка ткани — это результат воздействия высокой температуры, влаги и механического трения. Подвержены этому натуральные волокна: хлопок, лен, шерсть и шелк.

Особенно быстро «садится» хлопок, ведь его волокна при производстве растягиваются, а во время стирки и сушки возвращаются в природное состояние — сокращаются. Именно поэтому хлопковые вещи часто уменьшаются после первого цикла в сушилке или горячей воде.

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Как правильно стирать хлопок и другие натуральные ткани

Соблюдайте температурный режим

Стирайте в холодной или теплой воде (до 30°C). Это снижает риск усадки и сохраняет яркость цвета.

Избегайте использования горячей воды даже если кажется, что это лучше для дезинфекции. Лучше выберите деликатную стирку с правильным моющим средством.

Сортируйте белье по типу ткани

Не смешивайте в одном цикле хлопок с шерстью, синтетику со льном.

Ткани с разными свойствами по-разному реагируют на воду, тепло и механику барабана.

Используйте деликатный режим стирки

Уменьшите количество оборотов отжима.

Выбирайте «ручную стирку» или «деликатную» — это уменьшает износ ткани.

Как правильно сушить вещи, чтобы избежать усадки

Не сушите натуральные ткани в сушилке. Хлопок, шерсть, шелк — все это лучше сушить на воздухе, а не в электрической сушилке. Высокая температура в сочетании с механическим вращением — главный виновник уменьшения вещей.

Сушите одежду горизонтально. Для шерсти, трикотажа и деликатных тканей лучше раскладывать одежду на ровной поверхности, положив на полотенце. Да вещи не растягиваются и не деформируются.

Вынимайте из стиральной машины до полного высыхания. Особенно это касается хлопка: вынимайте вещи, пока они еще немного влажные и досушивайте на свежем воздухе или на сушилке без нагрева.

Как спасти одежду, которая уже села

Если ваша любимая футболка или кофта случайно сели — не паникуйте. Есть способ вернуть ей почти первоначальный размер.

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Что делать:

Полностью смочите одежду прохладной водой. Положите на ровную поверхность стол или полотенце. Осторожно растяните вещь до желаемого размера. Делайте это равномерно, избегайте резких рывков. Чтобы зафиксировать форму, используйте грузы, например банки с консервами или книги. Оставьте сохнуть на воздухе, но не пересушивайте.

Этот метод особенно эффективен для хлопка и трикотажа.

Ткани, которые чаще всего дают усадку

Высокий уровень усадки:

Хлопок — стирать в холодной воде, не сушить.

Шерсть — стирать вручную, сушить горизонтально.

Вискоза — избегать воды — лучше сухая чистка.

Средний уровень усадки:

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Лен — сушить на воздухе, отпаривать.

Шелк — химчистка или деликатная стирка.

Как выбирать одежду, чтобы избегать проблем с усадкой

Читать этикетку — самое простое правило, которое мы часто игнорируем.

Выбирайте предварительно усаженные ткани — их уже обработали во время производства.

Отдавайте предпочтение смешанным волокнам: например, хлопок с эластаном.

Усадка ткани — не приговор. Это только сигнал, что ваш гардероб требует немного больше внимания. Правильная температура, деликатная стирка, сушка на воздухе и внимательность к деталям помогут сохранить любимые вещи в хорошем состоянии надолго.