Как преобразить гостиную к весенне-летнему сезону: 5 простых и бюджетных приемов

Чтобы поднять себе настроение и зарядить энергией свое жилое пространство, не нужно много сил, времени и денег.

Мы всегда испытываем чувство волнения и гордости, когда меняем свое жилище, и иногда самые простые и недорогие идеи оказываются наиболее эффективными. Поскольку природа расцветает после зимы, сейчас самое время протереть дом от пыли, убрать тяжелые одеяла и немного поменять обстановку.

Эксперты описали Woman&home 5 замечательных и простых способов обновить свой дом к весне, благодаря которым после холодных месяцев в наших домах станет легче и ярче, а мы мысленно подготовимся к солнечным дням.

Чтобы обновить гостиную к лету, возможно, стоит начать с более тщательной генеральной уборки, отодвинув диваны и кресла от стен и забравшись в труднодоступные места. Организация дома также является отличным началом.

Поменяйте аромат

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Про аромат часто забывают, но он оказывает огромное влияние на то, как мы себя чувствуем. Так что подумайте о том, чтобы добавить весенне-летний аромат в вашу гостиную с помощью новых ароматических свечей или масляных диффузоров, чтобы создать воодушевляющую атмосферу.

Зимой теплые пряные и ягодные ароматы создают атмосферу уютных вечеров, но весной замените их ароматами свежих, нежных цветов и цитрусовых, чтобы придать комнате гораздо более легкую ауру, выберите фрезию, розу, ветивер, лимон, флердоранж, лаванду, лилию, вишневый цвет и жасмин.

Замените чехлы на подушках

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Если в вашей гостиной много подушек, попробуйте убрать несколько, чтобы сделать комнату более воздушной. Далее замените тяжелые трикотажные или бархатные чехлы на более легкие в воздушной весенней палитре.

Дизайнер интерьеров Илария Барион говорит, что, добавляя пастельные акценты, такие как мягкий синий, нежный розовый и приглушенный зеленый, через декоративные подушки, вы можете мгновенно украсить комнату и создать более уютную атмосферу без серьезных вложений.

Добавьте растения

Как преобразить гостиную к весенне-летнему сезону / Фото: Credits

Лучшие комнатные растения привносят зелень, текстуру и радостную атмосферу, вдыхая жизнь в любое пространство. Растения также обеспечивают визуальную связь с пышной зеленью, растущей за вашим окном. Дизайнер интерьеров Дженни Вуд говорит, что растения подходят практически к любому интерьеру, так что вы не ошибетесь.

Размещайте свои растения на разной высоте: на полу, на полках и каминных полках, а также высоко с помощью вешалок для растений или на рейках, пересекающих потолок.

Обратите внимание на змеиное растение, драцену, потос, замиокулькас замифолию и комнатные пальмы. Убедитесь, что вы знаете, как часто поливать комнатные растения, о которых идет речь, потому что мертвые комнатные растения не очень хороши для улучшения декора.

Поменяйте шторы

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Один из лучших интерьерных приемов, позволяющих оживить комнату, — это поменять шторы, говорит Дженни Вуд. Она объясняет, что тяжелые бархатные шторы на подкладке могут быть хороши в холодные месяцы, но весной и летом они не только затемнят пространство и сохранят тепло, но и страдают от солнечных лучей.

Заменив их на хлопковые, льняные или прозрачные портьеры, вы не только освежите свой интерьер, но и продлите срок службы обоих комплектов штор.

Переставьте мебель

Перемещение мебели — один из лучших способов преобразить гостиную при ограниченном бюджете, придав пространству совершенно иной вид. Близко расположенная мебель, которая кажется теплой и уютной в холодные месяцы, может не работать так же хорошо, когда погода улучшается, утверждает Дженни. Дайте себе пространство, чтобы дышать, наведя порядок, а затем подумайте о том, чтобы переместить кресло, стол или диван поближе к окну, чтобы максимально использовать солнечный свет.

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