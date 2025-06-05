Как превратить кухонные отходы в богатый компост с помощью червей: советы садовницы / © Associated Press

Реклама

Один из самых эффективных способов превратить кухонные отходы в ценное удобрение для растений — это вермикомпостирование или компостирование с помощью червей. Это естественный, экологический и почти безотходный метод, который можно легко реализовать, об этом рассказали на странице sandra.urbangarden.

Шаг 1: подготовьте контейнер для червей

Для начала вам нужна специальная емкость или компостер. Вы можете использовать готовые контейнеры или сделать собственный ящик из пластика или деревья с отверстиями для вентиляции.

Что добавить ко дну:

Реклама

10-15 см увлажненной подстилки: измельченная бумага, картон, кокосовое волокно или старый торф.

Важно: подстилка должна быть влажной, но не мокрой.

Шаг 2: добавьте червей

Лучше всего подходят калифорнийские красные черви. Купить их можно онлайн или в специализированных хозяйствах.

Как их разместить:

Осторожно выложите червей поверх подстилки.

Не беспокойтесь — они сами зароются в глубину, чтобы избежать света.

Шаг 3: кормите червей правильно

Что можно класть:

Овощные и фруктовые отходы (без цитрусовых в больших количествах)

Кофейная гуща, чайные пакетики (без пластика)

Измельченные яичные скорлупы (как источник кальция)

Что нельзя класть:

Реклама

Мясо, рыба, молочные продукты

Жирная и острая пища

Лук, чеснок (большие количества отпугивают червей)

Как кормить:

Закапывайте отходы в разных местах контейнера каждые 2–3 дня.

Всегда покрывайте их слоем подстилки во избежание запахов и мух.

Шаг 4: уход за вермикомпостером

Держите среду влажной, но не мокрой.

Контейнер должен быть в прохладном, затененном месте (идеально +13 — 25°C).

Добавляйте новую подстилку по мере ее разложения.

Шаг 5: сбор компоста (вермикомпоста)

Через 2–3 месяца вы заметите, как появился темный, рыхлый, почти без запаха компост.

Как его собрать:

Сдвиньте всю массу в одну сторону контейнера. Добавьте свежую «кровать и еду» в другую половину. Через несколько дней черви переместятся в новую зону. Вы можете осторожно собрать готовый компост.

Вермикомпост легко сделать даже в квартире, он не пахнет, если правильно ухаживать за контейнером. Попробуйте и убедитесь: черви могут быть вашими маленькими союзниками по большому делу заботы о природе.

Реклама