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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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66
Время на прочтение
2 мин

Как превратить кухонные отходы в богатый компост с помощью червей: советы садовницы

В мире, где каждый пустяк имеет значение для окружающей среды, компостирование становится не просто трендом, а важной частью устойчивого образа жизни.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как превратить кухонные отходы в богатый компост с помощью червей: советы садовницы

Как превратить кухонные отходы в богатый компост с помощью червей: советы садовницы / © Associated Press

Один из самых эффективных способов превратить кухонные отходы в ценное удобрение для растений — это вермикомпостирование или компостирование с помощью червей. Это естественный, экологический и почти безотходный метод, который можно легко реализовать, об этом рассказали на странице sandra.urbangarden.

Шаг 1: подготовьте контейнер для червей

Для начала вам нужна специальная емкость или компостер. Вы можете использовать готовые контейнеры или сделать собственный ящик из пластика или деревья с отверстиями для вентиляции.

Что добавить ко дну:

  • 10-15 см увлажненной подстилки: измельченная бумага, картон, кокосовое волокно или старый торф.

  • Важно: подстилка должна быть влажной, но не мокрой.

Шаг 2: добавьте червей

Лучше всего подходят калифорнийские красные черви. Купить их можно онлайн или в специализированных хозяйствах.

Как их разместить:

  • Осторожно выложите червей поверх подстилки.

  • Не беспокойтесь — они сами зароются в глубину, чтобы избежать света.

Шаг 3: кормите червей правильно

Что можно класть:

  • Овощные и фруктовые отходы (без цитрусовых в больших количествах)

  • Кофейная гуща, чайные пакетики (без пластика)

  • Измельченные яичные скорлупы (как источник кальция)

Что нельзя класть:

  • Мясо, рыба, молочные продукты

  • Жирная и острая пища

  • Лук, чеснок (большие количества отпугивают червей)

Как кормить:

  • Закапывайте отходы в разных местах контейнера каждые 2–3 дня.

  • Всегда покрывайте их слоем подстилки во избежание запахов и мух.

Шаг 4: уход за вермикомпостером

  • Держите среду влажной, но не мокрой.

  • Контейнер должен быть в прохладном, затененном месте (идеально +13 — 25°C).

  • Добавляйте новую подстилку по мере ее разложения.

Шаг 5: сбор компоста (вермикомпоста)

Через 2–3 месяца вы заметите, как появился темный, рыхлый, почти без запаха компост.

Как его собрать:

  1. Сдвиньте всю массу в одну сторону контейнера.

  2. Добавьте свежую «кровать и еду» в другую половину.

  3. Через несколько дней черви переместятся в новую зону.

  4. Вы можете осторожно собрать готовый компост.

Вермикомпост легко сделать даже в квартире, он не пахнет, если правильно ухаживать за контейнером. Попробуйте и убедитесь: черви могут быть вашими маленькими союзниками по большому делу заботы о природе.

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