Как превратить обычную душевую в домашний СПА и оазис спокойствия

Реклама

В современных интерьерах ванная комната все больше напоминает пространство здоровья, красоты и отдыха: здесь и глубокая ванна, и двойные умывальники, и даже биде, однако именно просторная душевая без порогов и лишних перегородок задает тон всему дизайну, об этом рассказало издание Real Simple.

Едва заметная тема. Речь идет не о «декорации под стиль», а о деликатном настроении. Например, теплый цвет плитки с ржаво-медным подтоном создает атмосферу южных регионов, но не имеет тематический или навязчивый вид. Выбирайте плитку ручной работы или с эффектом неоднородности, она добавляет глубины и «питает» пространство.

Баланс стилей . Секрет стильного интерьера в балансе. Темный пол в душевой «заземляет» пространство, а светлые или хромированные детали добавляют легкости. Если используете темную плитку, повторите этот цвет в деталях, например, светильники или рама зеркала, чтобы интерьер имел целостный вид.

Максимум из имеющегося. Даже неудобные или нефункциональные зоны, такие как старая гардеробная, можно превратить в «вау» пространство. Колонны, ниши или выступы — не проблема, а возможность, ведь их можно адаптировать под полки или добавить декоративные акценты. Используйте встроенные полки, ведь они имеют более дорогой вид и удобнее, чем навесные.

Игра текстуры. Комбинация различных фактур — одна из главных дизайнерских хитростей . Например терракота на полу, глянцевая плитка на стенах и матовые детали. Однако, не сочетайте более 3-4 текстуры, чтобы не перегрузить пространство.

Эффект «кокона». Полностью облицованная одной плиткой душевая создает ощущение уюта и изоляции от мира, как маленькая СПА капсула. Выбирайте мелкую плитку, чтобы свет красиво «играл» на поверхности.

Немного игры. Желтый — неочевидный выбор для ванной, но он добавляет тепла и радости, это особенно актуально для семейного пространства. Если боитесь цвета, используйте его только в душевой зоне, как акцент.

Смелый цвет. Насыщенный розово-коралловый или «арбузный» — это о характере. Такой вариант сразу делает ванную уникальной. Разбавляйте яркость черными или нейтральными линиями, чтобы избежать «перегрузки».

Легкий ретро. Оттенки 90-х, такие как пылевой розовый или лиловый, возвращаются, однако в сдержанной и современной интерпретации. Сочетайте ретро-цвета с современной геометрией и минималистичной сантехникой.

Уважение к истории. Если у квартиры или дома есть история, ее стоит подчеркнуть. Латунь, мрамор, классическая плитка создают ощущение времени и глубины. Выбирайте материалы, которые красиво стареют, например, нелакированная латунь.

Детали. Иногда именно мелочи создают «вау» эффект, например, каменные пороги, контрастные швы или нестандартные стыки . Не экономьте на материалах для деталей, ведь именно они задают уровень интерьера.

Минимализм в белом. Белая душевая — классика, ведь все чисто, светло и визуально больше пространства. Выбирайте глянцевую плитку, потому что ее легче мыть и она отражает свет.

Душ и ванна. Идеальное решение для небольшого пространства, совместить душ и ванну в одной зоне . Используйте одинаковую плитку для обеих зон, это объединит пространство и сделает его больше.

Натуральные оттенки. Травертин, песочные, бежевые, оливковые, такие цвета успокаивают и создают ощущение природы. Добавьте деревянные элементы и это усилит СПА эффект.

Темная эстетика. Черная душевая — драматично и достаточно стильно. Но важно правильно ее сбалансировать. Добавьте теплые материалы, такие как дерево или латунь, чтобы пространство не имело холодный вид.

Цвет как акцент. Зеленый сейчас один из главных трендов, он ассоциируется со спокойствием и природой. Используйте цвет в различных элементах, например плитка, краска и текстиль.

Пудрово-розовый. Нежный розовый создает атмосферу релакса и не имеет «детский» вид, если выбрать правильный оттенок, например, с сероватым подтоном. Сочетайте с мрамором и металлом, это сразу делает вид «дороже».

Душевая кабина — это не просто о дизайне, но и об ощущениях, те несколько минут утром или вечером, когда вы остаетесь наедине с собой и водой. И если есть способ сделать эти моменты немного приятнее, спокойнее и комфортнее, почему бы им не воспользоваться, ведь настоящая роскошь сегодня — не квадратные метры, а ваше состояние.