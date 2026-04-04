811
3 мин

Как превратить обычную душевую в домашний СПА и оазис спокойствия

Современная ванная комната — это уже не просто функциональное пространство, а место, где начинается утро и завершается день, где хочется выдохнуть, восстановиться и хотя бы на несколько минут почувствовать себя в собственном СПА.

Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как превратить обычную душевую в домашний СПА и оазис спокойствия / © Associated Press

В современных интерьерах ванная комната все больше напоминает пространство здоровья, красоты и отдыха: здесь и глубокая ванна, и двойные умывальники, и даже биде, однако именно просторная душевая без порогов и лишних перегородок задает тон всему дизайну, об этом рассказало издание Real Simple.

  • Едва заметная тема. Речь идет не о «декорации под стиль», а о деликатном настроении. Например, теплый цвет плитки с ржаво-медным подтоном создает атмосферу южных регионов, но не имеет тематический или навязчивый вид. Выбирайте плитку ручной работы или с эффектом неоднородности, она добавляет глубины и «питает» пространство.

  • Баланс стилей. Секрет стильного интерьера в балансе. Темный пол в душевой «заземляет» пространство, а светлые или хромированные детали добавляют легкости. Если используете темную плитку, повторите этот цвет в деталях, например, светильники или рама зеркала, чтобы интерьер имел целостный вид.

  • Максимум из имеющегося. Даже неудобные или нефункциональные зоны, такие как старая гардеробная, можно превратить в «вау» пространство. Колонны, ниши или выступы — не проблема, а возможность, ведь их можно адаптировать под полки или добавить декоративные акценты. Используйте встроенные полки, ведь они имеют более дорогой вид и удобнее, чем навесные.

  • Игра текстуры. Комбинация различных фактур — одна из главных дизайнерских хитростей. Например терракота на полу, глянцевая плитка на стенах и матовые детали. Однако, не сочетайте более 3-4 текстуры, чтобы не перегрузить пространство.

  • Эффект «кокона». Полностью облицованная одной плиткой душевая создает ощущение уюта и изоляции от мира, как маленькая СПА капсула. Выбирайте мелкую плитку, чтобы свет красиво «играл» на поверхности.

  • Немного игры. Желтый — неочевидный выбор для ванной, но он добавляет тепла и радости, это особенно актуально для семейного пространства. Если боитесь цвета, используйте его только в душевой зоне, как акцент.

  • Смелый цвет. Насыщенный розово-коралловый или «арбузный» — это о характере. Такой вариант сразу делает ванную уникальной. Разбавляйте яркость черными или нейтральными линиями, чтобы избежать «перегрузки».

  • Легкий ретро. Оттенки 90-х, такие как пылевой розовый или лиловый, возвращаются, однако в сдержанной и современной интерпретации. Сочетайте ретро-цвета с современной геометрией и минималистичной сантехникой.

  • Уважение к истории. Если у квартиры или дома есть история, ее стоит подчеркнуть. Латунь, мрамор, классическая плитка создают ощущение времени и глубины. Выбирайте материалы, которые красиво стареют, например, нелакированная латунь.

  • Детали. Иногда именно мелочи создают «вау» эффект, например, каменные пороги, контрастные швы или нестандартные стыки. Не экономьте на материалах для деталей, ведь именно они задают уровень интерьера.

  • Минимализм в белом. Белая душевая — классика, ведь все чисто, светло и визуально больше пространства. Выбирайте глянцевую плитку, потому что ее легче мыть и она отражает свет.

  • Душ и ванна. Идеальное решение для небольшого пространства, совместить душ и ванну в одной зоне. Используйте одинаковую плитку для обеих зон, это объединит пространство и сделает его больше.

  • Натуральные оттенки. Травертин, песочные, бежевые, оливковые, такие цвета успокаивают и создают ощущение природы. Добавьте деревянные элементы и это усилит СПА эффект.

  • Темная эстетика. Черная душевая — драматично и достаточно стильно. Но важно правильно ее сбалансировать. Добавьте теплые материалы, такие как дерево или латунь, чтобы пространство не имело холодный вид.

  • Цвет как акцент. Зеленый сейчас один из главных трендов, он ассоциируется со спокойствием и природой. Используйтецвет в различных элементах, например плитка, краска и текстиль.

  • Пудрово-розовый. Нежный розовый создает атмосферу релакса и не имеет «детский» вид, если выбрать правильный оттенок, например, с сероватым подтоном. Сочетайте с мрамором и металлом, это сразу делает вид «дороже».

Душевая кабина — это не просто о дизайне, но и об ощущениях, те несколько минут утром или вечером, когда вы остаетесь наедине с собой и водой. И если есть способ сделать эти моменты немного приятнее, спокойнее и комфортнее, почему бы им не воспользоваться, ведь настоящая роскошь сегодня — не квадратные метры, а ваше состояние.

