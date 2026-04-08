Ручная роспись вашей паски — трендовый декор, который точно захочется повторить
Сегодня паска — уже не просто праздничная выпечка, а настоящий артобъект, который хочется фотографировать, дарить и ставить на стол как главный акцент.
Фудблогер Diana Kulikovska рассказала о простом, но эффектном способе декорирования паски с помощью цветной глазури. И самое приятное, что этот вариант сделать под силу даже новичкам.
Гладкая белая глазурь — классика, однако стоит добавить немного цвета и фантазии, и кулич превращается в стильный праздничный десерт, который выглядит не хуже кондитерских шедевров из Instagram. Секрет — в правильной текстуре глазури и простой технике нанесения.
Ингредиенты
белок 30 г
сахарная пудра 200 г
лимонный сок 1 ч. л
Приготовление
Взбиваем белок, используйте чистую и сухую миску, это критически важно для правильной консистенции.
Добавляем сахарную пудру. Когда белок начинает белеть, постепенно небольшими порциями вводите пудру.
Финальный штрих — лимонный сок, добавляем его, когда масса становится однородной. Он не только улучшает вкус, но и помогает стабилизировать текстуру.
Цвет и текстура
Готовую глазурь разделите на несколько частей и добавьте пищевые красители. Так вы получите палитру для творчества, от нежных пастельных до ярких оттенков. Если глазурь кажется слишком густой — добавьте буквально несколько капель воды. Важно не переборщить, чтобы она не потеряла форму.
Техника нанесения
Переложите глазурь в кондитерские мешки.
Отрежьте маленький кончик
Завяжите мешок для удобства
Далее, рисуйте. Это могут быть минималистичные линии, цветочные орнаменты или абстрактные узоры.
Чем гуще глазурь — тем быстрее она высыхает и тем четче будут ваши рисунки. После декорирования просто оставьте кулич на некоторое время, чтобы глазурь полностью застыла.
Декор паски — это не об идеальности, а о настроении, возможность добавить в праздник немного своей фантазии. Такой процесс легко превратить в маленький ритуал с семьей, друзьями или даже наедине с собой, под любимую музыку. И в результате вы получаете не просто десерт, а нечто большее.
