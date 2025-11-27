Как превратить собственный душ в настоящее домашнее SPA без ремонта и помощи мастеров / © Credits

Однако далеко не каждая ванная комната автоматически работает как зона отдыха, иногда у душа слишком утилитарный, холодный и загроможденный вид. Издание Martha Stewart рассказало, как быстро, доступно и без всякого вызова ремонтной бригады создать спа атмосферу дома. Нужно лишь несколько стильных обновлений и ваш душ превратится в настоящий ретрит.

Фильтрованный душ

Обычные лейки для душа — это обычные лейки, ни больше, ни меньше. А вот фильтрованные — совсем другая история. Они очищают воду от хлора и примесей, которые пересушивают кожу и волосы. В результате у вас мягкие волосы, менее раздраженная кожа и приятная текстура воды.

На рынке есть много стильных вариантов. Определенные бренды предлагают минималистичные насадки, которые выглядят как арт-объект. И самое приятное — это то, что монтаж занимает несколько минут. Никаких вызовов сантехников и никаких лишних затрат.

Добавьте аромат

Ароматы способны мгновенно улучшить настроение. Но свечи в душе — не лучшая идея, ведь это опасно и неудобно. Здесь есть две альтернативы:

Натуральные масла. Несколько капель на стену или в специальный диффузор и ваш душ наполняется запахом цитруса, эвкалипта или лаванды.

Компании создают маленькие стильные устройства, которые легко установить даже без инструментов. Некоторые работают как капсулы с ароматами, от грейпфрута до успокаивающей лаванды. Это настоящий ароматерапевтический опыт, который не уступает дорогим SPA.

Замените старую шторку

Если шторка давно потеряла цвет, пропускает мало света или имеет следы плесени — время ее сменить. Новая шторка может визуально увеличить пространство, добавить легкости, освежить дизайн и улучшить гигиену, ведь плесень — частый гость старых шторок. Тренды советуют обратить внимание на полупрозрачные, фактурные или льняные модели, они создают эффект легкого теплого тумана, как в спа-студиях.

Стильный порядок

Масла, кремы, скрабы и шампуни могут либо создавать атмосферу ухода, либо хаоса. Вместо сложного монтажа встроенных ниш можно сделать проще:

выбрать элегантный душевой органайзер,

установить полочки из закаленного стекла,

добавить стильные металлические держатели для аксессуаров.

У современных органайзеров настолько эстетичный вид, что они становятся частью декора, а не просто «местом для баночек».

Эвкалипт

Подвешенный пучок эвкалипта — один из самых эстетичных и доступных ритуалов. Горячий пар активирует эфирные масла и ваш душ наполняется свежим, глубоким, естественным ароматом. Он помогает свободнее дышать, снять напряжение и почувствовать себя как в настоящем лесном SPA. Нужно лишь закрепить веточки резинкой возле лейки.

Чтобы создать атмосферу отдыха и заботы о себе, не нужно делать ремонт или покупать сложное оборудование. Достаточно нескольких небольших, но хорошо продуманных изменений и ваш душ перестает быть просто функциональной зоной, он становится местом, в котором хочется остановиться, вдохнуть глубже и восстановиться.