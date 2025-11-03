Как превратить тыквенные обрезки в натуральное удобрение: полезные советы

Как превратить тыквенные обрезки в натуральное удобрение / © Associated Press

Осень — это не только сезон латте с тыквой и теплых шарфов. Это еще и время, когда после праздников остается множество тыкв, декоративных, резных или просто переспелых. И вместо того, чтобы отправить их на свалку, вы можете сделать из них что-то по-настоящему полезное, как вот, например, экологическое удобрение для почвы.

По словам издания Martha Stewart, тыквы — это настоящий кладезь питательных веществ, которые способны восстановить ваш сад, насытить почву и подпитать растения в течение всего следующего сезона.

Природный суперфуд для ваших растений

Тыква содержит витамины E, железо, цинк, калий и фосфор, а также природный азот — все элементы, которые способствуют росту, цветению и развитию плодов. Калий, фосфор и бор стимулируют цветение, тогда как азот помогает листьям становиться гуще и зеленее.

Цветущим кустам тыквенное удобрение поможет активнее распускать бутоны.

Листовым овощам, таким как салат, капуста или шпинат, азот из тыквы дает ярко-зеленый цвет и быстрый рост.

Плодородным культурам, например, помидорам, перцу, огурцам, фосфор и калий помогают укрепить корни и стимулируют образование плодов.

Как превратить тыквенные остатки в удобрение

Подготовка. Перед тем, как бросать тыкву в компост, уберите все искусственное, например, свечи, краску, пластик, блестки, ведь эти материалы не разлагаются и могут быть токсичными для почвы. Удалите семена. Если не хотите, чтобы в компосте проросли новые тыквы, удалите семена. Их можно подсушить и съесть как полезный снек или высадить весной. Измельчите тыкву. Разрезанные куски быстрее перегнивают. Можно просто порубить ножом. Закомпостируйте. Положите куски тыквы в компостер, чередуйте их с сухими материалами, такими как листья, солома, трава или измельченная бумага. Это поможет сбалансировать содержание азота и углерода.

Перемешивайте кучу каждые 2-3 недели, чтобы обеспечить доступ кислорода. Через несколько месяцев получите темный, рыхлый и приятно пахнущий компост, именно то, что нужно для сада.

Не добавляйте тыквы, окрашенные краской или покрытые глиттером, они могут навредить растениям.

Использование тыквенного компоста

Когда компост готов, он должен быть темный, рассыпчатый и пахнуть землей, можно переходить к делу.

Для грядок : распределите 2-3 см компоста по поверхности почвы весной и перекопайте с верхним слоем земли.

Для деревьев и кустов: сделайте «кольцо питания» по окружности кроны, не засыпайте сам ствол. Это улучшит удержание влаги и питание корней.

Для газонов: рассыпьте тонкий слой, примерно 1 см, по траве и полейте водой.

Для комнатных растений: смешивайте компост с почвой в пропорции 1:3 или просто добавляйте горсть сверху каждые несколько месяцев.

Вместо того чтобы выбрасывать тыкву после праздников, дайте ей вторую жизнь, как естественному удобрению, которое подарит вашему саду новую энергию. Это простой, экологичный способ сделать дом и окружающую среду чуточку лучше.