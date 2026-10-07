Как придать саду текстуру прямо сейчас: 5 декоративных трав, которые вы еще можете посадить этой осенью

Декоративные травы / © Credits

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Декоративные травы придают саду текстуру и динамику и могут стать отличной альтернативой традиционному дерновому газону, требующему столь тщательного ухода. Ранняя осень — прекрасное время для посадки декоративных трав, поскольку они сохранятся до поздней осени и придадут структуру зимнему саду.

The Spruce перечислил пять декоративных трав, которые можно выращивать в своем саду в это время года.

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Просо прутовидное (Panicum virgatum)

С кружевными кистями семян эта трава — отличный вариант, чтобы привнести яркие цветовые акценты в ваш сад. Это отличный вариант для обеспечения пищей и материалом для гнездования певчих птиц и диких птиц.

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Кончики травы могут приобретать фиолетовый или красноватый оттенок в конце лета. Сорт «Шенандоа» отличается великолепным гранатово-красным цветом. Ярко-зеленая листва осенью желтеет и сохраняется всю зиму.

Зона морозостойкости: 3–9 по шкале USDA

Почва: Приспосабливается к влажным, сухим, песчаным и глинистым почвам

Размер: высота 90–180 см

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Схизахириум метельчатый или бородач метловидный

Эта трава, образующая кусты, растёт плотными пучками мелкотекстурированной голубовато-зелёной листвы, которая осенью становится ярко-красной, увенчанной серебристыми, пушистыми семенными головками с августа по октябрь.

Необычный оттенок цвета и текстура делают схизахириум скопариум отличным кандидатом для осенней посадки. Он лучше всего растет на полном солнце и является уникальным выбором, если вы ищете альтернативу газону.

Зона морозостойкости: 3–9 по шкале USDA

Почва: Сухие, песчаные, каменистые и бедные почвы.

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Размер: высота 60–90 см

Споробол раскидистый (Sporobolus heterolepis)

Благодаря густым, волнистым пучкам луговая трава может создавать узоры из волнистых волн на заднем дворе. Низкие кустики создают красивое зрелище круглый год, поскольку она сохраняет насыщенный зеленый оттенок. Она любит полное солнце и отличается относительно длительным сроком жизни для декоративной травы.

Воздушные золотистые комочки семян также слегка ароматны и иногда пахнут маслом, как попкорн.

Зона морозостойкости: 3–9 по шкале USDA

Почва: сухая или каменистая почва либо тяжелая глина.

Размер: высота 60–90 см

Розовая муленбергия (Muhlenbergia capillaris)

Розовая луговая трава образует семенные головки, напоминающие облака или сахарную вату. Это великолепное расцвечение розового или фиолетового цвета, которое воспринимается скорее как сказочное, чем как яркое и насыщенное. Как только она приживётся, ей не потребуется много воды, хотя она предпочитает не менее шести часов прямого солнечного света.

Розовая муленбергия — прекрасное дополнение к саду; её можно сочетать с другими декоративными травами, чтобы создать фактурную и разнообразную альтернативу газону.

Зона морозостойкости: 5–9 по шкале USDA

Почва: сухие, влажные, каменистые, песчаные или глинистые почвы.

Размер: высота 60–90 см

Осока обыкновенная (Carex spp.)

Существуют тысячи разновидностей на выбор, независимо от того, нравится ли вам золотистолистный вариант или что-то низкорослое и полностью зелёное. Эрвин отмечает, что они также являются одной из лучших альтернатив традиционным газонам, не требующих особого ухода.

Существует множество видов осоки, которые могут расти на солнце или в тени, в различных почвенных условиях.

Требования к уходу будут зависеть от выбранного вами вида, поэтому обращайте внимание на варианты, подходящие для вашей конкретной зоны и той части вашего сада или двора.

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