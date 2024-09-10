Как приготовить чайное удобрение для растений в горшках: простой рецепт

Оказывается, чай можно использовать не только на кухне, но и для домашнего сада, ведь растения тоже любят "чаевать".

Растения можно поливать обычной водой, но на странице Gardening Soul рассказали, как приготовить специальное удобрение из чая для здоровья и роста ваших растений. Лучше выбрать зеленый, черный или травяной чай без ароматизаторов.

Вам понадобится:

20 мл крепкого чая (лучше, чтобы он настаивался всю ночь);

1 ч. л пищевой соды;

1 ч. л сахара;

500 мл воды.

Приготовление:

Смешайте все ингредиенты и тщательно перемешайте.

Используйте эту смесь для полива растений в горшках один раз в неделю. Благодаря этому ваши растения корнями будут поглощать питательные вещества. Цветы будут расти здоровыми и пышными, с хорошо развитой и сильной корневой системой. Чай содержит азот, калий и фосфор, полезные для роста растений. Он содержит в себе антиоксиданты, которые могут помочь растениям бороться с болезнями и стрессом.

Использование чая как удобрения является экологичным способом утилизации использованных чайных пакетиков или листьев.

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