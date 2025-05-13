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Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
4192
Время на прочтение
1 мин

Как приготовить дома средство от насекомых, который защитит ваши растения: советы садовода

Чесночное средство действительно полезно для ваших растений, а для того, чтобы его сделать вам понадобятся считанные минуты.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как приготовить дома средство от насекомых, которое защитит ваши растения

Как приготовить дома средство от насекомых, которое защитит ваши растения / © Credits

Активные серные соединения в чесноке не только действуют как мощный пестицид, но также уничтожают грибки и отпугивают паразитов.

На странице Gardening Soul вышло видео, в котором рассказывается о том, как приготовить специальное средство, которое убережет ваши растения от надоедливых и вредных насекомых.

Что делать:

  • В горячую воду добавьте три перца чили, два зубчика чеснока;

  • Добавьте немного жидкости для мытья посуды и хорошо всё перемешайте ;

  • Опрыскивайте растения, на которых есть насекомые. Вскоре они перестанут двигаться и умрут.

Чесничный спрей можно использовать для овощных, фруктовых, декоративных и комнатных растений.

Натуральный пестицид: чеснок эффективен против тли, колорадских жуков, белокрылок, капустных червей, паутинных клещей, моли, муравьев и термитов.

Природный фунгицид: активные соединения серы уничтожают разнообразные грибковые поражения и плесень. Это очень эффективное средство лечения и профилактики мучнистой росы.

Природный отпугиватель: в сочетании с перцем чили чеснок хорошо отпугивает мышей, крыс, кроликов и полёвок.

Лучшее, что вы можете сделать для своих растений – освободить их от вредителей, без вредных химикатов.

Недавно мы писали о том, "Как чеснок защитит ваши растения от паразитов".

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