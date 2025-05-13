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Как приготовить дома средство от насекомых, который защитит ваши растения: советы садовода
Чесночное средство действительно полезно для ваших растений, а для того, чтобы его сделать вам понадобятся считанные минуты.
Активные серные соединения в чесноке не только действуют как мощный пестицид, но также уничтожают грибки и отпугивают паразитов.
На странице Gardening Soul вышло видео, в котором рассказывается о том, как приготовить специальное средство, которое убережет ваши растения от надоедливых и вредных насекомых.
Что делать:
В горячую воду добавьте три перца чили, два зубчика чеснока;
Добавьте немного жидкости для мытья посуды и хорошо всё перемешайте ;
Опрыскивайте растения, на которых есть насекомые. Вскоре они перестанут двигаться и умрут.
Чесничный спрей можно использовать для овощных, фруктовых, декоративных и комнатных растений.
Натуральный пестицид: чеснок эффективен против тли, колорадских жуков, белокрылок, капустных червей, паутинных клещей, моли, муравьев и термитов.
Природный фунгицид: активные соединения серы уничтожают разнообразные грибковые поражения и плесень. Это очень эффективное средство лечения и профилактики мучнистой росы.
Природный отпугиватель: в сочетании с перцем чили чеснок хорошо отпугивает мышей, крыс, кроликов и полёвок.
Лучшее, что вы можете сделать для своих растений – освободить их от вредителей, без вредных химикатов.
Недавно мы писали о том, "Как чеснок защитит ваши растения от паразитов".
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