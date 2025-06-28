Как приготовить идеальный стейк: секреты от шефа

Как приготовить идеальный стейк / © Associated Press

Реклама

Шеф-повар Александра Огородник рассказал о секретах, которые помогут сделать стейк ресторанного качества — даже если вы никогда не были на «ты» с красным мясом.

Выбираем правильное мясо

Все начинается с правильного выбора:

Мраморное мясо — кусок с жировыми прожилками, которые растапливаются во время жарки и делают мясо сочным и мягким.

Сухое вызревание — такое мясо имеет более глубокий вкус и нежную текстуру.

Лучшие части для стейка: рибай, стриплойн (Нью-Йорк), тендерлойн (филе миньон), томагавк или ти-боун.

Совет: покупайте мясо в проверенных мясных лавках или у фермеров. Обращайте внимание на яркий цвет и четкую мраморность.

Реклама

Комнатная температура

Никогда не жарьте холодное мясо. Достаньте стейк из холодильника за 30-60 мин до приготовления, чтобы он равномерно прогрелся. Иначе снаружи мясо подгорит, а внутри останется сырым.

Сковорода

Вам понадобится чугунная или сковородка с толстым дном — она дольше держит жар и позволяет сделать красивую корочку.

Сковородка должна быть раскаленной до максимума. Когда капля воды «прыгает» по поверхности — самое время класть мясо.

Минимум специй — максимум вкуса

Идеальный стейк не требует многого:

Соль и перец — этого вполне достаточно. Добавьте перед жаркой или сразу после, в зависимости от предпочтений. Грубая морская соль и свежемолотый черный перец — классика, которая никогда не подведет.

Реклама

Жарка

Жарьте стейк с каждой стороны:

Rare (с кровью): по 2 мин с каждой стороны

Medium rare (розовый центр): по 3 мин

Medium: 3,5-4 мин

Well done (прожаренный): до 5 мин на сторону

Толстые стейки можно доготовить в духовке при 180°C еще 5-7 мин

Кулинарная магия в конце

За минуту до готовности добавьте на сковородку:

1-2 ст. л сливочного масла

1-2 зубчика чеснока, раздавленных

Веточка розмарина или тимьяна

Поливайте стейк ароматизированным маслом ложкой — это дает мясу карамелизированный, изысканный вкус.

Реклама

Дайте мясу «отдохнуть»

После жарки переложите стейк на деревянную доску или тарелку и накройте фольгой на 3-5 мин. Это позволяет соку равномерно распределиться и не вытечь на тарелку.

С чем подавать

Салат с рукколой и пармезаном

Запеченный картофель с розмарином

Карамелизированный лук карамелизированный

Соус: горчичный, сливочный с грибами, красный винный или классический соус с перцем

Частые вопросы:

Можно ли жарить на масле ? Да, но лучше — на смеси сливочного масла и рафинированного оливкового масла. Оно выдерживает высокую температуру и добавляет вкуса. Какая идеальная толщина стейка? 2,5-4 см. Тонкие могут пережариться, а толстые стоит еще готовить в духовке. Обязательно ли использовать термометр? Желательно. Для точного контроля прожарки:

Rare: 50–52°C

Medium rare: 55–57°C

Medium: 60–63°C

Well done: 70+°C

Стейк — это не только мясо, это эмоция. Это момент, когда сковородка шипит, кухня наполняется ароматом и вы чувствуете себя шеф-поваром в собственном доме.

