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Как приготовить идеальный стейк: секреты от шефа
Приготовить вкусный стейк дома — это не искусство для избранных, а реальность для каждого из нас. Немного внимания к деталям, правильное мясо, горячая сковородка и уже через 10 мин на тарелке сочный кусок говядины с ароматом сливочного масла и розмарина.
Шеф-повар Александра Огородник рассказал о секретах, которые помогут сделать стейк ресторанного качества — даже если вы никогда не были на «ты» с красным мясом.
Выбираем правильное мясо
Все начинается с правильного выбора:
Мраморное мясо — кусок с жировыми прожилками, которые растапливаются во время жарки и делают мясо сочным и мягким.
Сухое вызревание — такое мясо имеет более глубокий вкус и нежную текстуру.
Лучшие части для стейка: рибай, стриплойн (Нью-Йорк), тендерлойн (филе миньон), томагавк или ти-боун.
Совет: покупайте мясо в проверенных мясных лавках или у фермеров. Обращайте внимание на яркий цвет и четкую мраморность.
Комнатная температура
Никогда не жарьте холодное мясо. Достаньте стейк из холодильника за 30-60 мин до приготовления, чтобы он равномерно прогрелся. Иначе снаружи мясо подгорит, а внутри останется сырым.
Сковорода
Вам понадобится чугунная или сковородка с толстым дном — она дольше держит жар и позволяет сделать красивую корочку.
Сковородка должна быть раскаленной до максимума. Когда капля воды «прыгает» по поверхности — самое время класть мясо.
Минимум специй — максимум вкуса
Идеальный стейк не требует многого:
Соль и перец — этого вполне достаточно. Добавьте перед жаркой или сразу после, в зависимости от предпочтений. Грубая морская соль и свежемолотый черный перец — классика, которая никогда не подведет.
Жарка
Жарьте стейк с каждой стороны:
Rare (с кровью): по 2 мин с каждой стороны
Medium rare (розовый центр): по 3 мин
Medium: 3,5-4 мин
Well done (прожаренный): до 5 мин на сторону
Толстые стейки можно доготовить в духовке при 180°C еще 5-7 мин
Кулинарная магия в конце
За минуту до готовности добавьте на сковородку:
1-2 ст. л сливочного масла
1-2 зубчика чеснока, раздавленных
Веточка розмарина или тимьяна
Поливайте стейк ароматизированным маслом ложкой — это дает мясу карамелизированный, изысканный вкус.
Дайте мясу «отдохнуть»
После жарки переложите стейк на деревянную доску или тарелку и накройте фольгой на 3-5 мин. Это позволяет соку равномерно распределиться и не вытечь на тарелку.
С чем подавать
Салат с рукколой и пармезаном
Запеченный картофель с розмарином
Карамелизированный лук карамелизированный
Соус: горчичный, сливочный с грибами, красный винный или классический соус с перцем
Частые вопросы:
Можно ли жарить на масле ? Да, но лучше — на смеси сливочного масла и рафинированного оливкового масла. Оно выдерживает высокую температуру и добавляет вкуса.
Какая идеальная толщина стейка? 2,5-4 см. Тонкие могут пережариться, а толстые стоит еще готовить в духовке.
Обязательно ли использовать термометр? Желательно. Для точного контроля прожарки:
Rare: 50–52°C
Medium rare: 55–57°C
Medium: 60–63°C
Well done: 70+°C
Стейк — это не только мясо, это эмоция. Это момент, когда сковородка шипит, кухня наполняется ароматом и вы чувствуете себя шеф-поваром в собственном доме.