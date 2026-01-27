котлеты в силиконовых формах на пару tiktok.com_bude_smachno_razom

Реклама

Этот лайфхак экономит время, делает блюда сочными и подходит для всего, от яиц и омлетов до паштетов и нежных суфле. Забудьте о сухих омлетах или пригоревшем дне кастрюли. Приготовление в силиконовых формах помогает сохранить в блюдах максимум вкуса и сочности, об этом рассказали на странице Будет вкусно вместе. Все, что вам нужно:

Силиконовые формы слегка смазать растительным маслом. Добавьте туда фарш. Поместить в сотейник или сковороду с кипящей водой. Накрыть крышкой, чтобы пар не выходил и блюда оставались нежными.

Время приготовления зависит от типа продукта, например, для яиц и омлетов достаточно 4-6 мин, а для куриного фарша около 15 мин.

Как это работает

Приготовление на пару или «водяной бане» — это щадящий метод, который позволяет продуктам готовиться равномерно без лишнего масла или пригорания. Блюда сохраняют естественную сочность, аромат и пользу ингредиентов. Кроме того, силиконовые формы универсальны, ведь их можно использовать для выпечки, мороженого, суфле, омлетов и даже десертов.

Реклама

Советы

Не перегружайте форму, оставьте немного места сверху, чтобы блюдо могло «подняться».

Следите за температурой воды, она должна кипеть, но не интенсивно бурлить, иначе пар будет слишком агрессивным.

Силиконовые формы и приготовление на пару или «водяной бане» — это не только удобно, но и вкусно. Ваши омлеты, котлеты и суфле всегда будут нежными, сочными и будут красиво выглядеть на тарелке. Теперь даже сложные блюда можно готовить легко, быстро и без лишних хлопот.