ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
87
Время на прочтение
2 мин

Как приготовить котлеты в силиконовых формах на пару — кухонная хитрость

Современная кухня часто требует и скорости, и заботы о вкусе. Идеальный способ совместить оба — приготовление в силиконовых формах на пару или методом «водяной бани».

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
котлеты в силиконовых формах на пару tiktok.com_bude_smachno_razom

котлеты в силиконовых формах на пару tiktok.com_bude_smachno_razom

Этот лайфхак экономит время, делает блюда сочными и подходит для всего, от яиц и омлетов до паштетов и нежных суфле. Забудьте о сухих омлетах или пригоревшем дне кастрюли. Приготовление в силиконовых формах помогает сохранить в блюдах максимум вкуса и сочности, об этом рассказали на странице Будет вкусно вместе. Все, что вам нужно:

  1. Силиконовые формы слегка смазать растительным маслом.

  2. Добавьте туда фарш.

  3. Поместить в сотейник или сковороду с кипящей водой.

  4. Накрыть крышкой, чтобы пар не выходил и блюда оставались нежными.

Время приготовления зависит от типа продукта, например, для яиц и омлетов достаточно 4-6 мин, а для куриного фарша около 15 мин.

Как это работает

Приготовление на пару или «водяной бане» — это щадящий метод, который позволяет продуктам готовиться равномерно без лишнего масла или пригорания. Блюда сохраняют естественную сочность, аромат и пользу ингредиентов. Кроме того, силиконовые формы универсальны, ведь их можно использовать для выпечки, мороженого, суфле, омлетов и даже десертов.

Советы

  • Не перегружайте форму, оставьте немного места сверху, чтобы блюдо могло «подняться».

  • Следите за температурой воды, она должна кипеть, но не интенсивно бурлить, иначе пар будет слишком агрессивным.

Силиконовые формы и приготовление на пару или «водяной бане» — это не только удобно, но и вкусно. Ваши омлеты, котлеты и суфле всегда будут нежными, сочными и будут красиво выглядеть на тарелке. Теперь даже сложные блюда можно готовить легко, быстро и без лишних хлопот.

Дата публикации
Количество просмотров
87
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie