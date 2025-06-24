Как приготовить паровые вареники без пароварки: оригинальный лайфхак

Паровые вареники без пароварки / © Credits

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И это совсем не шутка. Этим гениальным способом поделилась блогер Inna_la.food. Оказывается, чтобы приготовить паровые вареники без специального оборудования, достаточно сковородки с крышкой, куска марли и немного воды. Такой метод идеально подойдет для тех, кто не имеет пароварки или хочет быстро приготовить небольшую порцию.

Вам понадобится

Вареники

Сковорода с крышкой (лучше с толстым дном)

Марля или тонкое кухонное полотенце

Вода

Как готовить

Выстелите сковороду марлей в 2-3 слоя. Налейте в сковороду немного воды, чтобы образовался пар, но не настолько много, чтобы вода заливала вареники. Положите вареники на марлю, оставьте небольшое расстояние между ними, чтобы пар хорошо их прогревал со всех сторон. Плотно закройте сковородку, это важно: крышка должна удерживать пар внутри. Готовьте 7-9 мин. Вареники должны стать мягкими, но не слишком влажными.

Такой метод имитирует действие пароварки. Вода на дне сковородки превращается в пар, который готовит вареник. Марля, в свою очередь, не дает им касаться воды, а еще уменьшает риск пригорания.

Советы

Сковорода с антипригарным покрытием или толстым дном лучше удерживает тепло и пар.

Не снимайте крышку в процессе приготовления, если открыть сковороду слишком рано, пар выйдет и вареники могут остаться сырыми.

Не кладите слишком много вареников сразу, готовьте их партиями, особенно если сковородка небольшая.

Простой трюк с марлей и сковородкой может сделать ваши будни легче, а обеды — вкуснее. Такой способ — настоящая находка для мам, студентов или просто тех, кто любит быстрые, но домашние решения.

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