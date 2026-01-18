Как приготовить шпинат на пару, чтобы сохранить его максимальную пользу и вкус / © Associated Press

Шпинат — один из самых популярных листовых зеленых овощей. Его добавляют в смузи, салаты, сэндвичи, пасту и даже супы. Многие боятся готовить шпинат из-за потери витаминов, особенно витамина С и фолиевой кислоты. Однако, как рассказало издание Real Simple, правильное приготовление делает другие питательные вещества более доступными, ведь бета-каротин и антиоксиданты усваиваются лучше, а мягкая текстура делает шпинат легким для пищеварения.

Почему именно паровая обработка

Среди различных способов приготовления, например, тушение, бланширование, варка, микроволновое приготовление, именно паровая обработка считается лучшей для сохранения полезных веществ.

Температура во время парового приготовления невысокая, а это минимизирует разрушение витаминов.

Структура листьев остается нежной, а цвет ярко-зеленый.

Паровой шпинат богат железом и клетчаткой, а дополнительные ингредиенты помогают организму их лучше усвоить.

Пошаговые действия

Выбор и хранение: выбирайте свежий, яркий шпинат, храните его в холодильнике, желательно в ящике для овощей, чтобы он не завял. Подготовка: промойте листья под проточной водой, чтобы избавиться от загрязнений. Паровая обработка: налейте немного воды в кастрюлю, установите корзину для парения так, чтобы вода не касалась дна. Доведите воду до кипения. Готовка: положите шпинат в корзину, накройте крышкой. 2-3 мин и листья приобретают ярко-зеленый цвет. Подача: добавьте каплю оливкового масла, чтобы улучшить усвоение жирорастворимых витаминов, и немного лимонного сока для лучшего усвоения железа.

Секреты вкуса и пользы

Паровой шпинат подходит для любых блюд, от гарнира до пасты и омлетов.

Не бойтесь смешивать с другими овощами или специями, например чесноком, перцем и орехами.

Даже если вы любите сырой шпинат, чередование сырого и парового помогает получить полный спектр питательных веществ.

Шпинат на пару — это быстро, просто и очень полезно. 2-3 мин приготовления, немного оливкового масла и капля лимонного сока, и у вас яркий, ароматный гарнир, богатый антиоксидантами и витаминами. Готовить шпинат легко, а его польза для здоровья неоценима.