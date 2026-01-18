ТСН в социальных сетях

74
2 мин

Как приготовить шпинат на пару, чтобы сохранить его максимальную пользу и вкус

Хрустящий, ярко-зеленый и чрезвычайно полезный, шпинат давно заслужил статус суперфуда. Но как сохранить его витамины и антиоксиданты во время приготовления, расскажем вам сегодня.

Станислава Бондаренко
Как приготовить шпинат на пару, чтобы сохранить его максимальную пользу и вкус / © Associated Press

Шпинат — один из самых популярных листовых зеленых овощей. Его добавляют в смузи, салаты, сэндвичи, пасту и даже супы. Многие боятся готовить шпинат из-за потери витаминов, особенно витамина С и фолиевой кислоты. Однако, как рассказало издание Real Simple, правильное приготовление делает другие питательные вещества более доступными, ведь бета-каротин и антиоксиданты усваиваются лучше, а мягкая текстура делает шпинат легким для пищеварения.

Почему именно паровая обработка

Среди различных способов приготовления, например, тушение, бланширование, варка, микроволновое приготовление, именно паровая обработка считается лучшей для сохранения полезных веществ.

  • Температура во время парового приготовления невысокая, а это минимизирует разрушение витаминов.

  • Структура листьев остается нежной, а цвет ярко-зеленый.

  • Паровой шпинат богат железом и клетчаткой, а дополнительные ингредиенты помогают организму их лучше усвоить.

Пошаговые действия

  1. Выбор и хранение: выбирайте свежий, яркий шпинат, храните его в холодильнике, желательно в ящике для овощей, чтобы он не завял.

  2. Подготовка: промойте листья под проточной водой, чтобы избавиться от загрязнений.

  3. Паровая обработка: налейте немного воды в кастрюлю, установите корзину для парения так, чтобы вода не касалась дна. Доведите воду до кипения.

  4. Готовка: положите шпинат в корзину, накройте крышкой. 2-3 мин и листья приобретают ярко-зеленый цвет.

  5. Подача: добавьте каплю оливкового масла, чтобы улучшить усвоение жирорастворимых витаминов, и немного лимонного сока для лучшего усвоения железа.

Секреты вкуса и пользы

  • Паровой шпинат подходит для любых блюд, от гарнира до пасты и омлетов.

  • Не бойтесь смешивать с другими овощами или специями, например чесноком, перцем и орехами.

  • Даже если вы любите сырой шпинат, чередование сырого и парового помогает получить полный спектр питательных веществ.

Шпинат на пару — это быстро, просто и очень полезно. 2-3 мин приготовления, немного оливкового масла и капля лимонного сока, и у вас яркий, ароматный гарнир, богатый антиоксидантами и витаминами. Готовить шпинат легко, а его польза для здоровья неоценима.

74
