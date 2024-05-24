Как приготовить средство, которое отбелит подошву вашей обуви: действенный совет блогера

Белая подошва обуви – это красиво, но такой она остается недолго и за определенное время становится заметно, что обувь не новая и она теряет свой первоначальный цвет.

Существует множество способов отмыть подошву кроссовок, некоторые из них работают, другие нет, но есть и варианты, которыми страшно пользоваться. Арсенал из разных щеток и тряпок – классика жанра.

Блогер Диана Гологовец в своем видео предложила и сразу проверила еще один вариант, как быстро отмыть белую подошву, не повредив ее.

Вам понадобится:

1 ст. л зубной пасты;

1 ст. л соды;

1 ст. л ополаскивателя для посудомоечной машины.

Все ингредиенты следует смешать до однородной массы и щеткой, можно зубной, нанести на обувь. Если обувь очень грязная, можно активнее пройтись щеткой и оставить где-то на 10 минут. Затем раствор надо убрать влажной тряпкой и все готово!

Такой способ прекрасно уберет устаревшие пятна и следы от травы.

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