Как приготовить средство, которое отбелит подошву вашей обуви: действенный совет блогера

Белая подошва обуви – это красиво, но такой она остается недолго и за определенное время становится заметно, что обувь не новая и она теряет свой первоначальный цвет.
Существует множество способов отмыть подошву кроссовок, некоторые из них работают, другие нет, но есть и варианты, которыми страшно пользоваться. Арсенал из разных щеток и тряпок – классика жанра.
Блогер Диана Гологовец в своем видео предложила и сразу проверила еще один вариант, как быстро отмыть белую подошву, не повредив ее.
Вам понадобится:
- 1 ст. л зубной пасты;
- 1 ст. л соды;
- 1 ст. л ополаскивателя для посудомоечной машины.
Все ингредиенты следует смешать до однородной массы и щеткой, можно зубной, нанести на обувь. Если обувь очень грязная, можно активнее пройтись щеткой и оставить где-то на 10 минут. Затем раствор надо убрать влажной тряпкой и все готово!
Такой способ прекрасно уберет устаревшие пятна и следы от травы.
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