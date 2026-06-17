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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
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69
Время на прочтение
3 мин

Как приучить кота ходить на шлейке: полезные советы

Мы привыкли представлять кошек вечными домоседами, которые предпочитают диван, подоконник или картонную коробку прогулкам. Однако некоторые пушистые интроверты придерживаются другого мнения. Они хотят исследовать мир, нюхать траву, прислушиваться к городу и открывать для себя новые маршруты. И для таких котиков существует безопасный способ воплотить это в жизнь — шлейка или поводок.

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Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
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Как приучить кота ходить в шлейке

Как приучить кота ходить в шлейке / © Associated Press

Прогулки с котом — это уже давно не экзотика, а новый формат взаимодействия между человеком и животным. Издание Daily Paws рассказало, что при правильном подходе кошек можно научить ходить в шлейке и на поводке. Однако главное здесь — комфорт, терпение и положительное подкрепление.

Важно помнить, что не каждая кошка будет в восторге от прогулок на улице. Для некоторых это слишком стрессово, другие просто не любят ограничений в передвижении. Но если ваш питомец любознательный и смелый, он может стать настоящим маленьким путешественником.

Важная подготовка

Прежде чем мечтать о зеленых парках и вечерних прогулках, стоит честно оценить готовность кота.

  • Шлейка вместо ошейника. Стоит выбирать именно шлейку, а не ошейник. Она равномерно распределяет нагрузку, не давит на хрупкую шею и значительно безопаснее. Ошейник может соскочить или даже привести к потере животного. Идеальная шлейка — плотная, но такая, которая не сковывает движения и позволяет кошке чувствовать себя свободно.

  • Знакомство со шлейкой. Шлейка не должна появиться «внезапно». Сначала дайте коту её обнюхать, изучить. Каждое взаимодействие должно сопровождаться лакомством, ведь так формируется положительная ассоциация. Далее следует постепенное знакомство: на несколько секунд надеть и снять шлейку, поощрять лакомствами, постепенно увеличивать время и только потом полностью застегнуть. Если кот нервничает, лучше сделать паузу и вернуться к процессу позже. Всё должно происходить в темпе животного. Ещё важно помнить, что шлейку не оставляют на кошке надолго, только на время прогулки или тренировки.

  • Безопасность и здоровье. Перед первыми выходами на улицу животное должно быть защищено, а именно: пройти вакцинацию и профилактику от блох и клещей.

5 шагов к идеальной прогулке

  1. Знакомство с поведенческим маркером. Первый инструмент — маркер, например, слово «да» или «хорошо». Он помогает коту понять, за что именно он получает вознаграждение. Важно использовать один сигнал и быть последовательными.

  2. Любимые лакомства — главная валюта. Положительное подкрепление — основа всего процесса. Это могут быть лакомства или мягкие угощения, которые легко давать. Главное, чтобы кот их действительно любил.

  3. Прогулки дома. Первые «прогулки» проходят в квартире. Здесь кот уже чувствует себя в безопасности, поэтому легче адаптируется к шлейке и движению рядом с человеком. Такие «прогулки» должны быть короткими и комфортными.

  4. Выход во двор. Когда домашний этап освоен, можно выходить на улицу. Но главное правило — кот ведет. Он сам выбирает, куда идти, что нюхать и как исследовать пространство. Да, иногда это будет просто трава, кусты или очень интересное место для «мечения территории» — и это нормально. Особое внимание стоит уделять деревьям, ведь даже в шлейке инстинкт лазания может взять верх.

  5. Постепенное увеличение маршрута. Если кот чувствует себя комфортно, можно расширять прогулки — от двора до нескольких домов дальше. Но не все коты хотят далеко ходить, иногда им достаточно просто небольшого участка двора. Оптимальная продолжительность — 10–15 минут, чтобы избежать переутомления или перегрева.

Прогулки с котом на поводке — это не тренд и не обязанность, а деликатный диалог между человеком и животным, в котором главный язык — доверие. При условии терпения, постепенности и большого количества вкусных поощрений некоторые кошки действительно открывают для себя мир за пределами дома. Другие же с удовольствием остаются поклонниками подоконников, и это тоже идеальный сценарий.

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Количество просмотров
69
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