Как приучить кота пить воду из миски, а не из унитаза: действенные советы / © Getty Images

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Что делать, если ваш пушистый любимец упрямо игнорирует собственную миску, а заинтересованно посещает унитаз или аквариум, например? В этом случае следует не ругать, а понять, почему кот так ведет себя и мягко скорректировать его привычки, об этом рассказали на странице centralna.vet.

Почему кот избегает миски с водой

Поведение кота никогда не случайно. Если он избегает воды в миске, причина, скорее всего, кроется в неподходящих ему условиях:

Несвежая вода. В природе кошки ищут чистейшие источники. Если вода в миске стоит несколько дней, то ее вкус и запах могут оттолкнуть животное. Меняйте воду каждый день или даже несколько раз в день.

Температура воды. Некоторые коты предпочитают прохладную воду. Несколько кубиков льда в миске могут сделать ее более привлекательной.

Неправильное расположение миски. Если она стоит рядом с едой или кошачьим туалетом, кот может отказываться пить. В дикой природе животные всегда стараются не смешивать источник питьевой воды с местом для еды и отходов.

Неудобная посуда. У пластика может быть неприятный запах, а узкие края лоханки могут раздражать усы. Лучше выбрать широкую и невысокую керамическую или металлическую миску.

Психологический дискомфорт. Если кот однажды испугался у своей миски — например, услышал резкий звук — он может ассоциировать эту зону с опасностью.

Эффективные советы

Регулярно обновляйте воду. Свежая, чистая вода — основное правило. В идеале — дважды в день. Если есть возможность, используйте фильтрованную воду, особенно если водопроводная имеет хлорированный привкус.

Измените местоположение миски. Попробуйте поставить ее в нескольких разных местах и ​​понаблюдайте, где котик пьет охотнее. Избегайте мест рядом с лотком или громкими приборами.

Экспериментируйте с мисками. Если кот игнорирует пластиковую посуду, предложите ему керамическую или металлическую миску. Миска должна быть стойкой, с широким дном, лучше с нескользящим покрытием или резиновыми ножками.

Установите фонтанчик. Домашний фонтанчик для кошек — идеальное решение. Многие животные любят проточную воду. Такой прибор не только побуждает пить больше, но фильтрует воду и хранит ее чистой.

Учитывайте особенности характера. Некоторым котам нравится пить на одиночестве, другие — только в присутствии хозяина. Понаблюдайте за своим любимцем и поступайте соответственно.

Следите за состоянием здоровья. Если котик совсем не пьет воду или делает это очень редко, следует проконсультироваться с ветеринаром. Обезвоживание опасно для кошек, особенно если они питаются сухим кормом.

Приучить кота пить воду из миски — вполне реальная задача, требующая немного терпения, наблюдательности и любви. Важно помнить: каждый кот — это маленькая личность со своими предпочтениями. И как только вы найдете к нему подход, он с благодарностью ответит вам доверием и хорошим здоровьем.