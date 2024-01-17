Как привлечь птиц в свой сад: лучшие растения для пернатых

Сделать свой сад безопасным убежищем для птиц легко и полезно. Все, что нужно, — это несколько ключевых вещей, таких как укрытие, еда и вода, чтобы птицы чувствовали себя в вашем саду как дома.

Жизнь, которую птицы приносят в сад, — это то, чем можно насладиться. Так приятно видеть стайку синиц, порхающих от одного куста к другому, или маленького крапивника, выпрыгивающего из-под живой изгороди, а кому не нравилась малиновка, составлявшая им компанию во время осеннего сгребания листьев.

В саду можно вырастить множество замечательных растений, некоторые из них служат пищей и укрытием для садовых птиц, а также великолепно выглядят. Вам не обязательно иметь дикий сад, чтобы птицы чувствовали себя как дома, вам просто нужно подумать о том, что нужно птицам, и спланировать — и посадить — соответственно.

Gardens illustrated собрал лучшие растения для птиц, которые обязательно поспособствуют тому, чтобы ваш сад наполнился птичьими голосами.

Лучшие деревья для птиц

Как привлечь птиц в свой сад / Фото: Credits

Амеланхиер(Ирга). Даже если у вас небольшой сад, обязательно выделите место для одного дерева. Нет ничего лучше дерева, чтобы птицы чувствовали себя укрытыми и защищенными, к тому же это дает вам возможность повесить кормушки для птиц. Ирга– отличный выбор. У него пена белых весенних цветов, за которыми следуют сочные маленькие плоды, которые любят птицы, и великолепная демонстрация осенних красок, что очень нравится нам, садоводам. Он очень терпим к почве и ситуации, имеет прекрасную веточку, которую любят птицы и садовые дизайнеры, и вы можете легко вырастить его как многоствольный кустарник, если места действительно очень мало.

Как привлечь птиц в свой сад / Фото: Credits

Фруктовые деревья, такие как яблоня, слива и т. д. Фруктовые деревья отлично подходят для всех видов диких животных, от насекомых и пчел до птиц, которые питаются этими самыми насекомыми, не говоря уже о плодах, которые производят деревья. С точки зрения садовника, фруктовые деревья со всем этим прекрасным цветением прекрасно подходят для привлечения опылителей повсюду, что создает здоровый и счастливый сад с большим количеством фруктов и цветов. Вдобавок к этому, фруктовые деревья отлично подходят для небольших участков, поскольку вы можете купить их на карликовых или суперкарликовых подвоях, которые идеально подходят для выращивания в горшках, выращивания у стены, забора или даже над аркой.

Падуб. Блестящий вечнозеленый падуб любят птицы. Им нравится убежище, которое дают эти колючие листья во время гнездования, не говоря уже о ягодах, которые растение может дать в холодные зимние месяцы. Для садоводов падуб хорош тем, что это может быть дерево, кустарник или даже довольно хороший подстриженный топиарий, если вы потрудитесь его стричь. Однако птицам он понравится в любой форме.

Лучшие кустарники для птиц

Бузина. Птицы любят поедать фрукты в конце лета, а насекомые любят весеннее цветение, которое, в свою очередь, привлекает птиц, чтобы они питались этими насекомыми. Заметьте, бузине нужно пространство для роста и твердая рука, когда дело доходит до обрезки, но, тем не менее, бузина — это лучшее садовое и птичье растение.

Лаванда / Фото: Credits

Лаванда. Это одно из тех обязательных садовых растений, которое прекрасно смотрится как отдельно, так и в сочетании с другими растениями. Будь то видовой лаванды, эта серебристо-серая листва и долговечные цветы создают средиземноморскую атмосферу в течение всего лета. Помимо очевидной привлекательности сада, весь этот кустарник отлично подходит для птиц, которые используют лаванду в качестве укрытия, в то время как щеглы иногда охотятся за семенами, а цветы привлекают всевозможных насекомых и птиц, которые следуют за ними.

Кизильник. Птицы любят ягоды кизильника и эти характерные веточки в качестве убежища. Для садоводов самое замечательное в кизильнике то, что он подойдет для каждого сада. Для больших садов выбирайте древесные формы, для выращивания у стены старый добрый кизильник горизонтальный. леньких пыльных красных ягод.

Барбарис. Они бывают самых разных размеров — выбирайте от крошечных карликовых кустарников высотой всего от 30 см до более 2 м. Есть бесчисленное множество разных барбарисов, многие из которых имеют прекрасный осенний цвет и насыщенные красные плоды. И шипы – почти у всех их много. Именно сочетание колючести и фруктов делает эти растения идеальными для птиц – укрытием и пищей.

Лучшие вьющиеся растения для птиц

Глициния. Обладая сильным древесным ростом и большими пышными листьями, глициния является прекрасным убежищем для всех видов птиц, от крошечных синиц до нахальных голубей и всех, кто между ними. Это прекрасное место для гнездования, а также пристанище для насекомых, которых синицы с радостью склевывают. Но это также одна из самых эффектных вьющихся растений для вашего сада, с обилием длинных кистей цветов, иногда ароматных, оттенков белого, синего, розового или фиолетового цвета весной.

Плющ / Фото: Credits

Плющ. Плющ — своего рода чудо-растение, когда дело касается дикой природы в целом, но особенно птиц. Цветы прекрасно привлекают насекомых и птиц, которые ими питаются; листва обеспечивает превосходное укрытие для гнезд, а твердые черные ягоды часто являются единственной пищей, оставшейся в любом количестве в разгар суровой зимы.

В идеале вам нужно дать растению плюща вырасти высоким и зрелым, чтобы дать цветы и плоды, когда они маленькие, все они листовые. Однако Плющ может быть несколько разрушительным, захватывая деревья и стены.

Лучшие цветы для птиц

Подсолнечник. У этого простого в выращивании однолетнего растения очень много преимуществ. Выращивание подсолнухов - это просто абсолютное удовольствие. Как только эти цветы появляются, к этим огромным банкам пыльцы притягивается множество насекомых, после чего птицы приступают к обилию предлагаемых семян. Однако убедитесь, что вы выращиваете правильные сорта — выбирайте одиночные формы, а не махровые или многолепестковые, поскольку они не дадут семян.

Очиток / Фото: Credits

Очиток. Классическое дополнение к цветению позднего лета. Есть много сортов на выбор, но, если возможно, выбирайте вид, а не гибрид, например, формы очитка зрелищные, такие как «Осенняя радость», поскольку они дают семена, которые привлекают некоторых птиц, таких как зяблики. Но решающее значение имеет сохранение стеблей до осени, поскольку в конце сезона они обеспечивают среду обитания для насекомых и кормящихся птиц.

Декоративные травы для птиц

Декоративный злак мискантус / Фото: Credits

Травы с декоративными цветочными головками и листвой сильно изменили наши сады за последние годы, но они также являются источником пищи для птиц. Подумайте о пеннисетуме, ковыле и мискантусе — такое обилие семян прекрасно подходит для неурожайных сезонов осени и зимы, а стебли создают отличное укрытие. Весной, эти обветрившие старые стебли и листва идеально подходят для строительства гнезд.

Газонные цветы для птиц

Забудьте о химических обработках и оставьте часть газона в покое весной и в начале лета. Все эти газонные цветы – клевер, ромашки и одуванчики – просто чудесны для птиц.

Фото: Credits

Вы увидите, как черные дрозды, воробьи и зяблики радостно дерутся, собирая насекомых и семена с лужайки, а затем убегают обратно под покров кустов. Если вам повезет, вы даже можете встретить дятла, ищущего муравьев. Вам не нужно полностью запускать свой газон, просто начните косить каждые несколько недель, а не еженедельно, и дайте этим цветам немного расцвести.

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