Как продлить сбор помидоров до середины осени: 5 полезных советов для огородников

Ничто не сравнится со спелым помидором, сорванным прямо с лозы, и правильный подход к продолжению сбора помидоров до осени позволяет сохранить его длительным после лета. Резкие похолодания могут быстро уничтожить растения, но несколько хитростей позволят вам собирать сочные плоды в октябре или ноябре.

Хотите свежих помидоров осенью? Попробуйте эти советы от GardeningKnowHow, чтобы ваш урожай продолжался до глубокой осени. Вам нужно будет выбрать определенные сорта, настроить свой режим и сделать все возможное, чтобы защитить их от холода. Это позволит вашим растениям давать вкусные плоды в прохладные месяцы.

Выбор правильных сортов помидоров и сроки сбора урожая могут увеличить ваш урожай. Правильный сбор помидоров означает сбор плодов в пик спелости, чтобы растения продолжали плодоносить больше. Речь идет о том, чтобы ваш сад был сильным, когда погода похолодает.

Планирование посадки

Выбирайте сорта помидоров, созданные для прохладной погоды. Это должны быть ранние сорта помидоров, которые быстро дают плоды, за 60-70 дней, даже когда ночная температура достигает 10°C. Проверяйте пакетики с семенами на наличие «количества дней до созревания», чтобы они соответствовали вашему осеннему сезону. Это поможет вашим растениям расти, когда другие перестают расти.

Рекомендуется сеять семена в конце весны или в начале лета, примерно в июне или июле, примерно за 6-8 недель до первых заморозков. Сажайте также каждые несколько недель до июля. Это распределяет ваш урожай, поэтому вы будете собирать помидоры в течение месяцев. Начните выращивать семена в помещении с помощью простой светодиодной лампы, а затем перенесите их на улицу, когда они достаточно окрепнут.

Измените свой уход на осень

Измените свой режим, когда лето начинает угасать. К концу августа обрежьте новые цветы и крошечные плоды. Это подтолкнет растения к созреванию того, что уже растет. Вы можете обрезать побеги томатов. Это те надоедливые побеги между ветвями, которые не впускают солнце и воздух, но убедитесь, что вы используете чистые секаторы, чтобы не распространять болезни между растениями.

Уменьшите полив, когда ночи охлаждаются до 10°C. Слишком много воды расщепляет плоды или ослабляет корни. Подкармливайте растения один раз в начале осени смесью с низким содержанием азота, чтобы сосредоточиться на плодах, а не на листьях.

Добавьте мульчу

Мульча для помидоров очень помогает для осеннего урожая. Очень хорошая идея разбрасывать примерно 7,5 см соломы или коры вокруг растений, когда наступает конец лета. Это поможет сохранить почву теплой, когда температура ночью начнет падать до 10°C, и стабильно удерживать влагу. Это также предотвращает кражу сорняками питательных веществ, необходимых вашим помидорам.

Используйте высококачественную мульчу, такую как натуральная древесная. Распределите ее толстым слоем, но оставьте промежуток возле стеблей, чтобы избежать гниения. Проверяйте ее каждую неделю, разрыхляя, если она утрамбовывается. Теплый грунт поддерживает здоровье корней.

Защищайте растения с помощью накрывателей для рядов

Накрыватели для рядов защищают ваши помидоры от ранних заморозков. Установите их с помощью кольев или кольев в начале осени. Закрепите края кирпичами или зажимами.

Меньшие саженцы будут хорошо расти под самодельными цветочными колбами, такими как старые пластиковые кувшины с обрезанным дном. В более теплые дни, когда температура превышает 16°C, снимайте укрытие, чтобы растения не подгорали. Еженедельно проверяйте снизу на наличие вредителей или плесени.

Занесите растения в горшках в помещение

У вас помидоры в горшках? Перенесите их в помещение, когда ночная температура падает до 7°C. Разместите свои помидоры возле солнечного окна или рядом с вертикальной светодиодной лампой для выращивания.

Поддерживайте температуру в помещении выше 10°C, в идеале от 16 до 21°C. Поливайте слегка, давая почве немного подсохнуть между поливами. Ежедневно проверяйте наличие вредителей, таких как паутинный клещ. Компактные сорта, такие как помидоры черри, сияют, плодонося до поздней осени.

Если справиться, то вы будете смаковать домашние помидоры, пока другие будут покупать печальные варианты из супермаркета.