Как прорастить и собрать богатый урожай из обычной магазинной клубники

Как прорастить, посадить, а затем собрать богатый и вкусный урожай из обычной магазинной клубники / © Credits

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Этот волшебный процесс превращения семян с поверхности ягодки в собственную грядку душистой клубники реальный и не требует особых затрат. Садовник Саймон Эккеройд, автор многих лайфгаков из садоводства, рассказал, как это сделать правильно, чтобы в конце сезона получить приятный бонус — собственно выращенный урожай.

Это занятие требует немного терпения, но открывает возможность наблюдать за маленьким чудом природы и подарит большое удовольствие. И кто знает — возможно, именно из вашей ягодки вырастет новый, еще более вкусный сорт.

Что следует знать перед началом

Клубника, в отличие от многих фруктов, имеет семена не внутри, а снаружи. Эти крошечные крапинки на кожуре — и есть будущий источник жизни.

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Как собрать семена из клубники

Выберите спелую, хорошую с виду ягоду без признаков плесени или повреждений. С помощью ножа нарежьте очень тонкие полоски кожуры вместе с семенами. Разложите эти полоски на бумажном полотенце или тарелке и оставьте в сухом, хорошо проветриваемом месте на 3–5 дней. Когда кожура высохнет, пальцами или ложкой аккуратно сотрите семена. Семена можно хранить в бумажном пакетике или сразу высаживать.

Проращивание семян

Используйте небольшую пластиковую или керамическую емкость с дренажными отверстиями. Заполните ее легкой рыхлой почвой или специальным компостом для рассады. Посыпьте семена по поверхности грунта, не углубляйте, поскольку для прорастания им нужен свет. Увлажните почву из пульверизатора. В дальнейшем следите, чтобы земля была влажной, но не мокрой. Поставьте контейнер в теплое (18–22°C) и светлое место — подоконник, теплицу или накройте пленкой, чтобы создать парниковый эффект. Прорастание может занять от двух до шести недель в зависимости от условий.

Уход за рассадой и посадкой

Когда у сеянцев появится по 2–3 настоящих листика, пересадите их в отдельные горшки. Перед пересадкой в открытый грунт (в мае-июне) начинайте постепенно выносить рассаду на улицу для адаптации. Выберите хорошо освещенное место. Почва должна быть легкая, плодородная, с хорошим дренажом. Высаживайте растения на расстоянии 30-40 см друг от друга.

Как ухаживать за клубникой летом

Полив : поливайте регулярно, но избегайте переувлажнения. Особенно важен полив во время цветения и плодоношения.

Подкормка : раз в 2–3 недели используйте органические или специальные удобрения для ягод.

Мульчирование : можно застелить почву соломой или опилками, чтобы сохранить влагу и предотвратить загрязнение ягод.

Защита от вредителей: проверяйте листья на наличие тли или грибковых заболеваний. При необходимости применяйте биопрепараты.

Уборка и дальнейший уход

Если все прошло успешно, уже этим летом вы сможете отведать первые плоды собственного урожая. Клубника обычно начинает плодоносить через 4–5 месяцев после проращивания. Не забывайте регулярно собирать спелые ягоды — это стимулирует растение к образованию новых.

После сбора урожая обрежьте сухие листья, уберите сорняки и подготовьте растения к следующему сезону. Некоторые кусты могут плодоносить еще несколько лет.

Советы

Если вы не хотите ждать, можно соединить этот метод с посадкой готовой рассады.

Урожай из семян не такой обильный, как у сортовой клубники, зато гораздо более приятный — потому что выращен собственноручно.

Это отличный способ привлечь детей к садоводству: из маленькой ягодки рождается новая жизнь.

Вырастить клубнику из магазинной ягодки — это не только реально, но и увлекательно. Почувствуйте себя волшебником, творящим новую жизнь из обычного плода и пусть первый урожай станет началом вашей сладкой садовой истории.