Как просто и быстро помыть грибы, в частности лисички и белые: повар поделился своим лайфхаком

Как просто и быстро помыть грибы, в частности лисички и белые / © Credits

Реклама

Однако повар Александр Огородник поделился лайфхаком, который годами используют в ресторанах. Он позволяет очистить грибы быстро и без ущерба для текстуры или вкуса.

В отличие от овощей, грибы имеют пористую структуру, которая работает как губка, то есть моментально впитывает воду. Если замочить их надолго или тереть щеткой, можно потерять и аромат, и хрустящую текстуру. Особенно чувствительны лисички — их извилистые шляпки сложно вычистить от песка. А белые грибы, хоть и менее капризные, тоже требуют деликатного подхода, чтобы не превратить лесной деликатес в бесформенную массу.

Как мыть грибы

Залейте грибы холодной водой в миске, слегка перемешайте руками, чтобы снять основную часть пыли и песчинок. Воду сразу слейте. Выложите грибы на противень или широкую миску. Через сито присыпьте их тонким слоем пшеничной муки, хватит 1-2 ст. л. на 0,5 кг грибов. Осторожно перемешайте руками, чтобы мука прилипла к поверхности. Оставьте грибы на 8-10 мин. Мука разбухает и «втягивает» остатки грязи, слизи, песка, которые обычно не смываются водой. Тщательно промойте грибы под прохладной проточной водой. Используйте дуршлаг, но не давите, просто дайте воде равномерно стекать. Выложите грибы на чистое кухонное полотенце или бумажные салфетки, промокните и оставьте на несколько минут до полного обсыхания.

Этот метод подходит для всех свежих грибов, но особенно эффективен для лисичек, которые чаще всего содержат песок и влагу в складках шляпок.

Реклама

После такой очистки не храните сырые грибы долго, лучше сразу пожарить или заморозить их, они уже не будут иметь защитного слоя.

Мыть грибы больше не страшно, если в вашем арсенале простой ресторанный трюк с мукой. Это не просто экономит время, но и сохраняет вкус, текстуру и питательную ценность грибов.