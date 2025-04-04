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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
52k
Время на прочтение
1 мин

Как просто и быстро прорастить розу: советы садовницы

Выращивание роз с помощью бумаги санитарно-гигиенического назначения в домашних условиях оказывается достаточно легкой и быстрой задачей.

Автор публикации
Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как просто и быстро прорастить розу

Как просто и быстро прорастить розу / © lady.tsn.ua

На странице My Garden Ideas вышло видео о том, как прорастить розы не тратя средства на покупку новых семян или черенков. Самый простой способ – косого среза, с завернутыми черенками в туалетную бумагу, для сохранения влаги. Благодаря этому они выживут и дадут корни.

Что делать:

  • Сначала срежьте несколько черенков роз и оборвите листья;

  • Нарежьте ветку небольшими частями более 20 см;

  • Сделайте косые срезы с обеих сторон;

  • Одну из сторон оберните туалетной бумагой;

  • Затем хорошенько сбрызните бумагу водой;

  • Прижмите ее к ветке;

  • Убедитесь, что она плотно прилипла к черенку;

  • В контейнер положите немного кокосовой койры;

  • Вертикально положите туда ветки и засыпьте койрой, чтобы была засыпана бумага;

  • Полейте водой.

Через пол месяца вы увидите новые листочки, а ветки уже пустят корни. Остается снять бумагу и посадить их в горшок.

Благодаря этому методу вы создадите собственный сад роз и наслаждаетесь его красотой и ароматом.

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