Как просто и быстро прорастить розу: советы садовницы

Как просто и быстро прорастить розу / © lady.tsn.ua

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На странице My Garden Ideas вышло видео о том, как прорастить розы не тратя средства на покупку новых семян или черенков. Самый простой способ – косого среза, с завернутыми черенками в туалетную бумагу, для сохранения влаги. Благодаря этому они выживут и дадут корни.

Что делать:

Сначала срежьте несколько черенков роз и оборвите листья;

Нарежьте ветку небольшими частями более 20 см;

Сделайте косые срезы с обеих сторон;

Одну из сторон оберните туалетной бумагой;

Затем хорошенько сбрызните бумагу водой;

Прижмите ее к ветке;

Убедитесь, что она плотно прилипла к черенку;

В контейнер положите немного кокосовой койры;

Вертикально положите туда ветки и засыпьте койрой, чтобы была засыпана бумага;

Полейте водой.

Через пол месяца вы увидите новые листочки, а ветки уже пустят корни. Остается снять бумагу и посадить их в горшок.

Благодаря этому методу вы создадите собственный сад роз и наслаждаетесь его красотой и ароматом.

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