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Как просто и быстро прорастить розу: советы садовницы
Выращивание роз с помощью бумаги санитарно-гигиенического назначения в домашних условиях оказывается достаточно легкой и быстрой задачей.
На странице My Garden Ideas вышло видео о том, как прорастить розы не тратя средства на покупку новых семян или черенков. Самый простой способ – косого среза, с завернутыми черенками в туалетную бумагу, для сохранения влаги. Благодаря этому они выживут и дадут корни.
Что делать:
Сначала срежьте несколько черенков роз и оборвите листья;
Нарежьте ветку небольшими частями более 20 см;
Сделайте косые срезы с обеих сторон;
Одну из сторон оберните туалетной бумагой;
Затем хорошенько сбрызните бумагу водой;
Прижмите ее к ветке;
Убедитесь, что она плотно прилипла к черенку;
В контейнер положите немного кокосовой койры;
Вертикально положите туда ветки и засыпьте койрой, чтобы была засыпана бумага;
Полейте водой.
Через пол месяца вы увидите новые листочки, а ветки уже пустят корни. Остается снять бумагу и посадить их в горшок.
Благодаря этому методу вы создадите собственный сад роз и наслаждаетесь его красотой и ароматом.
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