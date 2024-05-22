Как просто и легко занять вашего кота делом: советы кота Бруно

Интересная игра для вашего кота, чтобы занять его на определенное время, или оторвать, от простого безделья.

В TikTok есть страница BabyMcBruno, где появятся интересные видео из жизни котика Бруно. Лайфгаки, которые ему нравятся и советы владельцам других кошек. Конечно, страницу ему помогают вести хозяева и вот, в одном из видео они поделились интересным лайфгаком, как на время занять вашего пушистика.

Вам понадобится:

Маленькое полотенце или другая ткань;

Любимые вкусности вашего котика.

Как сделать:

Разверните полотенце;

Высыпьте на него вкусности;

Скрутите и завяжите узел.

Готово!

Можете отдавать узел своему котику, чтобы он играл. Развязать и раскрутить полотенце будет не так просто, следовательно, для вашего животного это будет задача с галочкой, но кот Бруно эту идею одобрил.

Если он все же справится, то в награду получит свое лакомство.

А недавно мы писали о том, как сделать художника из своего кота.

Читайте также: