Как просто и легко занять вашего кота делом: советы кота Бруно

Интересная игра для вашего кота, чтобы занять его на определенное время, или оторвать, от простого безделья.
В TikTok есть страница BabyMcBruno, где появятся интересные видео из жизни котика Бруно. Лайфгаки, которые ему нравятся и советы владельцам других кошек. Конечно, страницу ему помогают вести хозяева и вот, в одном из видео они поделились интересным лайфгаком, как на время занять вашего пушистика.
Вам понадобится:
- Маленькое полотенце или другая ткань;
- Любимые вкусности вашего котика.
Как сделать:
- Разверните полотенце;
- Высыпьте на него вкусности;
- Скрутите и завяжите узел.
Готово!
Можете отдавать узел своему котику, чтобы он играл. Развязать и раскрутить полотенце будет не так просто, следовательно, для вашего животного это будет задача с галочкой, но кот Бруно эту идею одобрил.
@babymcbruno Keep 'em busy! #cat #fyp #gremlin #lifehack #cathacks #catsoftiktok #catdaddy #tricks #fyp시 ♬ She Share Story (for Vlog)
Если он все же справится, то в награду получит свое лакомство.
А недавно мы писали о том, как сделать художника из своего кота.
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