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Как просто и легко занять вашего кота делом: советы кота Бруно

Как просто и легко занять вашего кота делом: советы кота Бруно

Фото: Credits

Интересная игра для вашего кота, чтобы занять его на определенное время, или оторвать, от простого безделья.

В TikTok есть страница BabyMcBruno, где появятся интересные видео из жизни котика Бруно. Лайфгаки, которые ему нравятся и советы владельцам других кошек. Конечно, страницу ему помогают вести хозяева и вот, в одном из видео они поделились интересным лайфгаком, как на время занять вашего пушистика.

Вам понадобится:

  • Маленькое полотенце или другая ткань;
  • Любимые вкусности вашего котика.

Как сделать:

  • Разверните полотенце;
  • Высыпьте на него вкусности;
  • Скрутите и завяжите узел.

Готово!

Можете отдавать узел своему котику, чтобы он играл. Развязать и раскрутить полотенце будет не так просто, следовательно, для вашего животного это будет задача с галочкой, но кот Бруно эту идею одобрил.

@babymcbruno Keep 'em busy! #cat #fyp #gremlin #lifehack #cathacks #catsoftiktok #catdaddy #tricks #fyp시 ♬ She Share Story (for Vlog)

Если он все же справится, то в награду получит свое лакомство. 

А недавно мы писали о том, как сделать художника из своего кота.

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