Как просто почистить от грязи расчески: полезный лайфхак

Чистота расчесок для волос является важным аспектом ухода за собой, о котором мы часто забываем. К сожалению, со временем они накапливают остатки средств для укладки, пыли, жира и даже бактерии.

Регулярная очистка расчесок помогает сохранять волосы здоровыми и продлевает срок службы ваших любимых инструментов для укладки. На странице sudha.lukka поделились простым и действенным способом, как быстро почистить расчески в домашних условиях.

Вам понадобится

Шампунь или жидкое мыло

Глубокая миска с водой

Зубная щетка (желательно старая, которую вы больше не используете)

Полотенце или салфетка для сушки

Что делать

Наполните миску теплой водой. Добавьте несколько капель шампуня или жидкого мыла и хорошо перемешайте . Мыло создаст пену, которая эффективно растворит жир и другие загрязнения. Опустите гребешки в подготовленный раствор и оставьте их там на 10 минут. Это поможет размягчить грязь, которая накопилась между зубцами. Возьмите зубную щетку и тщательно почистите каждый зубец расчески, уделите особое внимание труднодоступным местам. Щетка позволит легко удалить остатки грязи, пыли и средств для укладки. Промойте их под проточной водой, чтобы удалить остатки моющего средства. Положите их на чистое полотенце или салфетку и оставьте до полного высыхания.

Советы:

Если гребешок изготовлен из дерева, избегайте длительного контакта с водой, чтобы предотвратить его повреждение. Для таких расчесок лучше использовать слегка влажную салфетку.

Чистите расчески регулярно — примерно раз в две недели. Это поможет избежать накопления грязи и бактерий.

Для дополнительной дезинфекции можно добавить несколько капель антисептика или уксуса.

Уход за расческами является важной частью поддержания гигиены волос. Используя этот простой лайфхак, вы сможете быстро и легко обеспечить свои инструменты чистотой и продлить срок службы.

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