Как расчистить холодильник, чтобы им было удобно пользоваться / © www.credits

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Холодильник легко превращается в место, где сыр теряется за банкой соуса, остатки ужина забываются на дальней полке, а овощи грустно ждут своего часа в ящике. В результате мы покупаем лишнее, а часть продуктов просто выбрасываем, об этом сообщило издание RTÉ.

Начните с чистого листа

Раз в неделю, например, в воскресенье, полностью очищайте холодильник. Так вы сразу увидите просроченные продукты, остатки, которые уже не стоит хранить, и то, что нужно использовать в ближайшее время.

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Затем сгруппируйте продукты по категориям, например: готовые блюда, молочные продукты, сырое мясо и рыба, фрукты и овощи, соусы, напитки и т. д.

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Пока полки пустые, протрите их тёплой мыльной водой или мягким неабразивным средством. Для конкретной модели холодильника лучше ознакомиться с рекомендациями производителя.

Каждому продукту — своё место

Раскладывать еду следует не только ради красоты. Правильное размещение помогает избежать перекрестного загрязнения.

Верхняя полка: готовые к употреблению продукты

Средние полки: остатки еды, домашние заготовки и молочные продукты

Нижняя полка: сырое мясо и рыба. Их обязательно нужно хранить отдельно от готовой еды, желательно в закрытых контейнерах, чтобы избежать попадания жидкости на другие продукты

Ящики: фрукты и овощи

Дверцы: соусы, напитки и яйца

Остатки готовых блюд храните под крышкой и употребляйте в течение 2–3 дней.

Температура

Температура в холодильнике должна быть в пределах 0–5°C. Её можно проверить с помощью безртутного термометра.

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И ещё один небольшой, но эффективный лайфгак — выделить отдельную зону «съесть в первую очередь». Положите туда продукты, срок годности которых подходит к концу, или просто сдвиньте их поближе к переднему краю полки, чтобы они всегда оставались на виду.

Хорошо организованный холодильник — это не только эстетика. Когда вы видите все запасы, проще планировать меню, не покупать лишнего и вовремя использовать продукты.

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