ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
123
Время на прочтение
3 мин

Как распознать артрит у кошек и облегчить их жизнь: на что обратить внимание

Как и у людей, с возрастом у кошек могут появляться хронические заболевания. Одно из самых распространенных — остеоартрит, или же артрит, который поражает суставы и постепенно снижает подвижность животного.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Кот

Кот / © Associated Press

К сожалению, котики искусно скрывают боль, поэтому владельцам стоит быть особенно внимательными, чтобы не списать симптомы на «обычную старость». На что обратить внимание и как действовать в случае подозрения что что-то не так, рассказало издание Daily Paws.

Остеоартрит — это дегенеративное поражение суставов, когда хрящ, выполняющий роль «подушки» между костями, постепенно изнашивается. Из-за этого кости трутся друг о друга, вызывают боль, скованность и воспаление.

Чаще всего страдают:

  • позвоночник,

  • бедра,

  • колени,

  • локти и скакательные суставы.

Причины могут быть разными: травмы, врожденные аномалии строения суставов, избыточный вес или же обычный «износ» с возрастом. Более 60% кошек после 6 лет уже имеют признаки артрита, даже если хозяева этого не замечают.

Как распознать артрит у кота

Кошки не склонны жаловаться на боль — в природе это было бы признаком слабости. Поэтому вместо явной хромоты вы увидите более тонкие изменения в поведении:

  • кот реже или совсем перестает прыгать на любимую мебель;

  • появляются трудности при спуске или подъеме по лестнице;

  • во время игры или бега животное быстро устает;

  • может отказываться пользоваться лотком (высокие борта становятся препятствием);

  • заметна меньшая активность, больше спит;

  • становится более раздражительным, неохотно дает себя гладить в определенных местах.

Важно: если вы заметили даже небольшие изменения, не игнорируйте их. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче будет помочь питомцу.

Диагностика

Врач видит кота только во время осмотра, а дома вы наблюдаете его ежедневно. Поэтому именно ваши видео и описания поведения могут помочь ветеринару вовремя заподозрить артрит.

  • Полезно снимать на телефон, как кот ходит по лестнице, прыгает или играет, это объективная информация для врача.

  • Дополнительно ветеринар может назначить рентген, чтобы подтвердить диагноз.

Как лечить артрит у кошек

Полностью вылечить артрит невозможно, но можно значительно замедлить его развитие и облегчить боль. Лечение обычно включает несколько направлений:

  • Контроль боли: современные препараты для обезболивания; нестероидные противовоспалительные средства (только под наблюдением врача); дополнительно: физиотерапия, массаж, лазерная терапия, иглоукалывание, хондропротекторы и Омега-3.

  • Контроль веса. Лишние килограммы — дополнительная нагрузка на больные суставы. Ветеринар подскажет, какой корм выбрать и как правильно кормить.

  • Физическая активность. Несмотря на боль, движения необходимы. Легкая игра и регулярные упражнения помогают поддерживать суставы в лучшем состоянии.

Как обустроить дом для кота с артритом

Вы можете сделать жизнь своего питомца намного комфортнее благодаря простым изменениям:

  • теплое и мягкое спальное место;

  • миски для воды и еды на подставках, чтобы не наклоняться низко;

  • лоток с низким бортиком;

  • пандусы или небольшие лесенки для доступа на диван или кровать.

Артрит у кошек — это не приговор. Современная ветеринария имеет много инструментов, чтобы уменьшить боль и вернуть вашему пушистому другу активность. Самое важное — быть внимательными и не откладывать визит к врачу, если вы видите изменения в поведении, ведь коты, как и люди, заслуживают комфортной и счастливой старости.

Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie