Как распознать артрит у кошек и облегчить их жизнь: на что обратить внимание

Кот / © Associated Press

К сожалению, котики искусно скрывают боль, поэтому владельцам стоит быть особенно внимательными, чтобы не списать симптомы на «обычную старость». На что обратить внимание и как действовать в случае подозрения что что-то не так, рассказало издание Daily Paws.

Остеоартрит — это дегенеративное поражение суставов, когда хрящ, выполняющий роль «подушки» между костями, постепенно изнашивается. Из-за этого кости трутся друг о друга, вызывают боль, скованность и воспаление.

Чаще всего страдают:

позвоночник,

бедра,

колени,

локти и скакательные суставы.

Причины могут быть разными: травмы, врожденные аномалии строения суставов, избыточный вес или же обычный «износ» с возрастом. Более 60% кошек после 6 лет уже имеют признаки артрита, даже если хозяева этого не замечают.

Как распознать артрит у кота

Кошки не склонны жаловаться на боль — в природе это было бы признаком слабости. Поэтому вместо явной хромоты вы увидите более тонкие изменения в поведении:

кот реже или совсем перестает прыгать на любимую мебель;

появляются трудности при спуске или подъеме по лестнице;

во время игры или бега животное быстро устает;

может отказываться пользоваться лотком (высокие борта становятся препятствием);

заметна меньшая активность, больше спит;

становится более раздражительным, неохотно дает себя гладить в определенных местах.

Важно: если вы заметили даже небольшие изменения, не игнорируйте их. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче будет помочь питомцу.

Диагностика

Врач видит кота только во время осмотра, а дома вы наблюдаете его ежедневно. Поэтому именно ваши видео и описания поведения могут помочь ветеринару вовремя заподозрить артрит.

Полезно снимать на телефон, как кот ходит по лестнице, прыгает или играет, это объективная информация для врача.

Дополнительно ветеринар может назначить рентген, чтобы подтвердить диагноз.

Как лечить артрит у кошек

Полностью вылечить артрит невозможно, но можно значительно замедлить его развитие и облегчить боль. Лечение обычно включает несколько направлений:

Контроль боли : современные препараты для обезболивания; нестероидные противовоспалительные средства (только под наблюдением врача); дополнительно: физиотерапия, массаж, лазерная терапия, иглоукалывание, хондропротекторы и Омега-3.

Контроль веса. Лишние килограммы — дополнительная нагрузка на больные суставы. Ветеринар подскажет, какой корм выбрать и как правильно кормить.

Физическая активность. Несмотря на боль, движения необходимы. Легкая игра и регулярные упражнения помогают поддерживать суставы в лучшем состоянии.

Как обустроить дом для кота с артритом

Вы можете сделать жизнь своего питомца намного комфортнее благодаря простым изменениям:

теплое и мягкое спальное место;

миски для воды и еды на подставках, чтобы не наклоняться низко;

лоток с низким бортиком;

пандусы или небольшие лесенки для доступа на диван или кровать.

Артрит у кошек — это не приговор. Современная ветеринария имеет много инструментов, чтобы уменьшить боль и вернуть вашему пушистому другу активность. Самое важное — быть внимательными и не откладывать визит к врачу, если вы видите изменения в поведении, ведь коты, как и люди, заслуживают комфортной и счастливой старости.