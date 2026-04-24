Как распознать и уничтожить амброзию во дворе еще до того, как она станет проблемой

Амброзия / © Credits

Реклама

Амброзия начинает цвести в конце лета, обычно в августе, и продолжается до ноября, а самый высокий уровень пыльцы приходится на сентябрь.

Как ее распознать и обезвредить, рассказывает The Spruce.

Научное название амброзии обыкновенной — Ambrosia artemisiifolia, а научное название амброзии гигантской — Ambrosia trifida. Амброзию обыкновенную часто легко спутать с некоторыми другими растениями, такими как полынь.

Реклама

Вот некоторые факты об амброзии:

Амброзия относится к семейству астровых.

Амброзия вырастает высокой, имеет невзрачные цветы и рваные или пальмовидные листья.

Семена амброзии являются полезным кормом для диких животных.

Жизненный цикл амброзии похож на однолетний летний сорняк.

Виды амброзии

Существует два основных вида амброзии: амброзия обыкновенная и амброзия гигантская. Амброзия обыкновенная вырастает до 1,8 метра высотой и имеет вид папоротника. Гигантская амброзия вырастает до потрясающих 4,5 метра высотой и имеет листья по форме ладоней. Оба вида амброзии имеют другие отличительные черты.

Амброзии обыкновенной / © Credits

Листья растения амброзии обыкновенной имеют вид папоротника. Молодые листья обычно имеют фиолетовые пятнышки. Однако другие сорняки, такие как баранья четверть, также могут иметь фиолетовые метки.

Род Амброзия, к которому принадлежит амброзия, принадлежит к семейству астровых, но цветы амброзии обыкновенной, которые выглядят как маленькие желтоватые бугорки, чрезвычайно незаметны. После цветов появляются ничем не примечательные коричневые плоды.

Реклама

Гигантская амброзия / © Credits

Гигантская амброзия имеет листья, напоминающие форму ладони. Листья обычно имеют зубчатые края, а их зеленые стебли покрыты крошечными белыми волосками. Кроме того, меньшие листья вокруг основания растения часто имеют волоски на нижней стороне. В общем, листья могут быть до 30 см в длину и 20 см в ширину.

Цветение гигантской амброзии

Цветы гигантской амброзии похожи на цветы обычной амброзии. Многие верхние стебли растения вырастают в цветоносе цилиндрической формы, примерно 7,5-15 см длиной. Растение также часто имеет немного меньшие цветоносы ближе к основанию. Как и у обычной амброзии, цветы выглядят как маленькие бугорки. Цветы сначала зеленые, но по мере созревания становятся желто-зелеными, а затем желто-коричневыми.

Как контролировать амброзию

Предотвращайте распространение амброзии в вашем дворе, удобряя его, регулярно скашивая, ухаживая за клумбами и удаляя сорняки. Контролируйте амброзию, которая уже есть в вашем дворе, вырывая ее вручную. Этот метод может быть эффективным, если его использовать до того, как амброзия зацветет, иначе новые семена разлетится по вашему двору и грядкам.

Если вы предпочитаете химический раствор, используйте гербицид-инсектор, который следует применять с середины весны до начала лета, пока растения еще незрелые.

Реклама

Как узнать, есть ли у вас аллергия на амброзию

Вы знаете, есть ли у вас аллергия на амброзию, если у вас заложен нос, насморк, стекание из носа, чихание, зуд и отек носа, глаз, ушей и рта, слезотечение и покраснение глаз в конце лета и осенью. Вы также можете кашлять и иметь одышку.

Почему так много людей имеют аллергию на амброзию

Многие люди имеют аллергию на амброзию, потому что одно растение производит 1 миллиард пыльцевых зерен, которые плавают в окружающей среде и разрушают нашу иммунную систему.

Есть ли лекарство от аллергии на амброзию

Лекарств от аллергии на амброзию нет. Чтобы контролировать аллергию на амброзию, зная, когда в вашем регионе высокий уровень пыльцы, оставаясь в помещении с закрытыми окнами и дверями, а также принимая лекарства от аллергии до начала сезона.