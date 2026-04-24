Как распознать и уничтожить амброзию во дворе еще до того, как она станет проблемой
Амброзия — достаточно невзрачный сорняк, обычно с папоротникообразными или более крупными зелеными листьями. Именно она является основным источником летней и осенней аллергии, поэтому обнаружить ее и обезвредить в своем саду необходимо как можно раньше.
Амброзия начинает цвести в конце лета, обычно в августе, и продолжается до ноября, а самый высокий уровень пыльцы приходится на сентябрь.
Как ее распознать и обезвредить, рассказывает The Spruce.
Научное название амброзии обыкновенной — Ambrosia artemisiifolia, а научное название амброзии гигантской — Ambrosia trifida. Амброзию обыкновенную часто легко спутать с некоторыми другими растениями, такими как полынь.
Вот некоторые факты об амброзии:
Амброзия относится к семейству астровых.
Амброзия вырастает высокой, имеет невзрачные цветы и рваные или пальмовидные листья.
Семена амброзии являются полезным кормом для диких животных.
Жизненный цикл амброзии похож на однолетний летний сорняк.
Виды амброзии
Существует два основных вида амброзии: амброзия обыкновенная и амброзия гигантская. Амброзия обыкновенная вырастает до 1,8 метра высотой и имеет вид папоротника. Гигантская амброзия вырастает до потрясающих 4,5 метра высотой и имеет листья по форме ладоней. Оба вида амброзии имеют другие отличительные черты.
Листья растения амброзии обыкновенной имеют вид папоротника. Молодые листья обычно имеют фиолетовые пятнышки. Однако другие сорняки, такие как баранья четверть, также могут иметь фиолетовые метки.
Род Амброзия, к которому принадлежит амброзия, принадлежит к семейству астровых, но цветы амброзии обыкновенной, которые выглядят как маленькие желтоватые бугорки, чрезвычайно незаметны. После цветов появляются ничем не примечательные коричневые плоды.
Гигантская амброзия имеет листья, напоминающие форму ладони. Листья обычно имеют зубчатые края, а их зеленые стебли покрыты крошечными белыми волосками. Кроме того, меньшие листья вокруг основания растения часто имеют волоски на нижней стороне. В общем, листья могут быть до 30 см в длину и 20 см в ширину.
Цветение гигантской амброзии
Цветы гигантской амброзии похожи на цветы обычной амброзии. Многие верхние стебли растения вырастают в цветоносе цилиндрической формы, примерно 7,5-15 см длиной. Растение также часто имеет немного меньшие цветоносы ближе к основанию. Как и у обычной амброзии, цветы выглядят как маленькие бугорки. Цветы сначала зеленые, но по мере созревания становятся желто-зелеными, а затем желто-коричневыми.
Как контролировать амброзию
Предотвращайте распространение амброзии в вашем дворе, удобряя его, регулярно скашивая, ухаживая за клумбами и удаляя сорняки. Контролируйте амброзию, которая уже есть в вашем дворе, вырывая ее вручную. Этот метод может быть эффективным, если его использовать до того, как амброзия зацветет, иначе новые семена разлетится по вашему двору и грядкам.
Если вы предпочитаете химический раствор, используйте гербицид-инсектор, который следует применять с середины весны до начала лета, пока растения еще незрелые.
Как узнать, есть ли у вас аллергия на амброзию
Вы знаете, есть ли у вас аллергия на амброзию, если у вас заложен нос, насморк, стекание из носа, чихание, зуд и отек носа, глаз, ушей и рта, слезотечение и покраснение глаз в конце лета и осенью. Вы также можете кашлять и иметь одышку.
Почему так много людей имеют аллергию на амброзию
Многие люди имеют аллергию на амброзию, потому что одно растение производит 1 миллиард пыльцевых зерен, которые плавают в окружающей среде и разрушают нашу иммунную систему.
Есть ли лекарство от аллергии на амброзию
Лекарств от аллергии на амброзию нет. Чтобы контролировать аллергию на амброзию, зная, когда в вашем регионе высокий уровень пыльцы, оставаясь в помещении с закрытыми окнами и дверями, а также принимая лекарства от аллергии до начала сезона.