Как рассадить клубнику "усиками": лайфхак от садовода

Как рассадить клубнику "усиками" / © Credits

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Назовем это бесплатной посадкой растений, которые в будущем будут плодоносить вкусной клубникой.

Садовник Michael Griffiths в одном из своих видео рассказал подписчикам как достаточно просто и легко можно рассадить клубнику.

Что делать:

Наполните горшок бесторфяным универсальным компостом;

Выберите хороший здоровый "усик", который уже выпустил несколько листьев;

Положите клубничный "усик" на поверхность компоста и закрепите его с помощью проволоки или чего-нибудь подобного;

Не отрезайте стебель, соединяющий новое растение с материнским;

Поддерживайте компост во влажном состоянии, а когда растение укоренится, отрежьте соединительный стебель, и вот так у вас будет новое растение клубники.

Чрезвычайно просто и легко вы сможете увеличить или обновить свою клубничную лужайку.

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Дата публикации 14:16, 11.06.21 Количество просмотров 65 Чем полезна клубника и в каком количестве ее можно есть