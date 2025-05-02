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Как рассадить клубнику "усиками": лайфхак от садовода
Если вы увидите хоть один из "усиков", когда собираете клубнику, считайте вам повезло, ведь благодаря ему вы сможете вырастить новое растение.
Назовем это бесплатной посадкой растений, которые в будущем будут плодоносить вкусной клубникой.
Садовник Michael Griffiths в одном из своих видео рассказал подписчикам как достаточно просто и легко можно рассадить клубнику.
Что делать:
Наполните горшок бесторфяным универсальным компостом;
Выберите хороший здоровый "усик", который уже выпустил несколько листьев;
Положите клубничный "усик" на поверхность компоста и закрепите его с помощью проволоки или чего-нибудь подобного;
Не отрезайте стебель, соединяющий новое растение с материнским;
Поддерживайте компост во влажном состоянии, а когда растение укоренится, отрежьте соединительный стебель, и вот так у вас будет новое растение клубники.
Чрезвычайно просто и легко вы сможете увеличить или обновить свою клубничную лужайку.
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