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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Дом
Количество просмотров
3643
Время на прочтение
1 мин

Как рассадить клубнику "усиками": лайфхак от садовода

Если вы увидите хоть один из "усиков", когда собираете клубнику, считайте вам повезло, ведь благодаря ему вы сможете вырастить новое растение.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Как рассадить клубнику "усиками"

Как рассадить клубнику "усиками" / © Credits

Назовем это бесплатной посадкой растений, которые в будущем будут плодоносить вкусной клубникой.

Садовник Michael Griffiths в одном из своих видео рассказал подписчикам как достаточно просто и легко можно рассадить клубнику.

Что делать:

  • Наполните горшок бесторфяным универсальным компостом;

  • Выберите хороший здоровый "усик", который уже выпустил несколько листьев;

  • Положите клубничный "усик" на поверхность компоста и закрепите его с помощью проволоки или чего-нибудь подобного;

  • Не отрезайте стебель, соединяющий новое растение с материнским;

  • Поддерживайте компост во влажном состоянии, а когда растение укоренится, отрежьте соединительный стебель, и вот так у вас будет новое растение клубники.

Чрезвычайно просто и легко вы сможете увеличить или обновить свою клубничную лужайку.

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