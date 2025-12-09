Как рассчитать бюджет перед праздниками и не влезть в долговую яму: действенные советы

Как рассчитать бюджет перед праздниками и не влезть в долговую яму / © Credits

Праздники — это свет, тепло, встречи и эмоции. Но еще — счета, чеки, акции, «возьму, потому что скидка», а потом «финансовое похмелье» в январе, об этом рассказало издание RTÉ. По данным европейских исследований, средняя семья тратит на зимние праздники около €1400 (68760 грн). Для Украины эта сумма значительно меньше, но тенденция та же, по оценкам украинских аналитиков, семья легко может потратить 8-25 тысяч гривен и даже не заметить этого. Поэтому как сохранить новогоднее настроение, но не залезть в долги до весны, попробуем разобраться.

Меньше вещей — больше эмоций

Стоит задуматься, если большинство подарков забывается за три месяца, стоит ли выкладывать за них половину зарплаты. Психологи и финансисты давно доказали, что:

эмоции запоминаются лучше, чем вещи

даже при небольшом бюджете опыт (совместный ужин, мастер-класс, поездка) приносит больше радости.

Поэтому вместо ванных бомбочек и очередных пушистых носков, лучше выбрать:

подарить «сертификат на встречу» после праздников (кофе, ужин, кино)

в семье или компании друзей перейти на Тайного Санту

обязательно согласовать лимит на подарки

И действительно, купить что-то хорошее до 500 грн иногда сложнее, чем не ограничивать себя, но именно тогда проявляется забота и внимание, а не просто бюджет.

Составьте список

Возьмите лист или откройте заметки в телефоне. Запишите всех, кому планируете покупать что-то на праздники. Напротив каждого — сумму, которую готовы потратить. Затем сложите все цифры.

Большинство людей в этот момент делают глубокий вдох и это хорошо, ведь вы уже видите реальность. Теперь можно корректировать суммы, вычеркнуть лишних людей или найти другие форматы подарков.

Советы: если вы превысили бюджет на +200 грн, сэкономьте на ком-то другом. Баланс — это ключ.

Не оставляйте закупку на последние дни

Поход в торговый центр 23-24 декабря — это классика плохого сценария. Цены выше, эмоции сильнее, а мозг работает по принципу «Возьму еще это, это и это — вместе точно будет хороший подарок». Но и покупать слишком рано — тоже рискованно, ведь вы можете приобрести вещь, а потом найти лучшую и купить второй подарок. Не покупайте подарок никому, пока не купили всем в списке. Это дисциплинирует.

Учет праздничных расходов

Праздники — это не только подарки. Это групповые обеды, встречи, такси, украшения и продукты для праздничного стола. Заведите специальную записную книжку, добавляйте туда все мелкие праздничные расходы и фиксируйте суммы в момент покупки.

В январе вы получите реальную картину. Если сумма вас устраивает — отлично, в следующем году вы будете знать свой бюджет. Если же нет — будет шанс пересмотреть праздничные привычки.

По украинской статистике, в декабре люди тратят в 2-3 раза больше, чем в обычный месяц.

Если приходится занимать, делайте это с умом

Бывает так, что праздники совпадают с финансовой ямой: непредвиденные расходы, ремонты или медицинские нужды. Если без займа в этом году не обойтись:

не пользуйтесь «купить сейчас — заплатить потом» в магазинах

избегайте кредитов с высокой ставкой

рассмотрите кредитные союзы или банки с прозрачными условиями

Главное — решить проблему сразу, а не ждать до марта, ведь чем дольше тянуть, тем дороже обойдется долг.

Сделайте сбережения игрой

Один из самых приятных методов — «сэкономил и отложил», например:

автобус за 15 грн вместо такси за 130 грн — 115 грн сразу переводите на накопление

домашний ужин вместо доставки — еще +150 грн

встреча дома вместо бара — +500 грн в сбережения

Этот метод работает, потому что дает моментальное вознаграждение, а вы видите реальный прогресс.

Праздники — это о теплоте, времени с близкими и домашнем уюте. И деньги здесь — лишь инструмент, а не основной смысл. Немного планирования, немного дисциплины и ваш январь начнется без долгов и угрызений совести, а это, согласитесь, лучший подарок, который вы можете сделать сами себе.