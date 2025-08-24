Как размножать томаты без всяких затрат: простой способ вырастить новые кусты

Помидоры / © Credits

Однако есть простой секрет, получить новые кусты можно бесплатно, используя те же растения, которые уже растут на вашей грядке. Это не только экономия, но и возможность быстро расширить количество любимых сортов помидоров, об этом рассказал садовод Philip Longo.

Садоводы давно знают, что томаты легко укореняются из черенков. Решающее значение имеют так называемые пасынки — молодые боковые побеги, которые появляются в пазухах листьев. Обычно их удаляют, чтобы куст не загущался и давал больше плодов. Но эти пасынки не стоит выбрасывать, ведь из них можно вырастить новые крепкие растения.

Как правильно размножить томаты черенками

Найдите пасынок. Он растет под углом примерно 45° между главным стеблем и листом. Выбирайте крепкий и более длинный побег. Аккуратно обломайте. Пасынок легко отделяется руками, ножницы не обязательны. Подготовьте почву. Можно посадить черенок непосредственно во влажную грядку или использовать торфяные стаканчики или лотки с почвенной смесью для рассады. Обеспечьте влагу. Секрет успеха — тепло и постоянная влажность. Лучше всего накрыть черенок банкой или прозрачной пленкой, чтобы создать «тепличку». Поддерживайте температуру. При +26…+28 °С корешки появятся уже через 5-7 дней. Если прохладнее, процесс затянется. Пересадите в грунт. Когда появятся новые листочки и корневая система станет крепче, высаживайте растение на грядку, заглубляйте почти до первых листьев.

Томат — уникальная культура, ведь его стебель легко формирует дополнительные корни. Именно поэтому растения, выращенные из пасынков, быстро приживаются и не отстают в развитии от тех, которые выращены из семян.

Преимущества метода

Экономия денег. Больше не нужно покупать рассаду.

Скорость. живец приживается значительно быстрее, чем всходы из семян.

Сохранение любимых сортов. Если вы нашли сорт, который идеально подходит к вашей земле, можно размножать его сколько угодно.

Возможность поделиться. Легко подарить молодые саженцы соседям или друзьям.

Советы

Используйте пасынки длиной 10-15 см, они лучше всего укореняются.

Не сажайте черенки в тяжелую глинистую почву, лучше добавить торф или песок.

В первые дни держите новые растения в тени, чтобы листья не завяли.

Поливайте теплой водой небольшими порциями.

Размножение томатов черенками — простой, проверенный и доступный способ получить целый огород помидоров без дополнительных затрат. Стоит только правильно ухаживать за пасынками и вы получите множество новых здоровых растений.