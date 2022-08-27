Как размножить орхидею: простой способ от садоводов

Размножать эти экзотические растения не труднее, чем любые другие, а как это сделать детально показали в блоге honeylive011 в TikTok. Все что вам понадобится, собственно, сама орхидея, которую вы будете размножать, дезинфицирующее средство для растений, нетканый материал и раствор для укоренения.

Процесс такой:

Обрезать стебель на черенки Поместить черенки в дезинфицирующее средство на 20 минут Подсушить черенки на свежем воздухе Разложить на тканевый материал мох для орхидей, на верх положить черенки и завернуть Поместить в чашу с раствором для укоренения

Приживаются черенки черед полмесяца. Детальнее смотрите в видео:

Читайте также: