Как размножить орхидею: простой способ от садоводов

Орхидея - одно из самых излюбленных домашних растений.
Размножать эти экзотические растения не труднее, чем любые другие, а как это сделать детально показали в блоге honeylive011 в TikTok. Все что вам понадобится, собственно, сама орхидея, которую вы будете размножать, дезинфицирующее средство для растений, нетканый материал и раствор для укоренения.
Процесс такой:
- Обрезать стебель на черенки
- Поместить черенки в дезинфицирующее средство на 20 минут
- Подсушить черенки на свежем воздухе
- Разложить на тканевый материал мох для орхидей, на верх положить черенки и завернуть
- Поместить в чашу с раствором для укоренения
Приживаются черенки черед полмесяца. Детальнее смотрите в видео:
@honeylive011 phalaenopsis can also be cut✂️#garden #gardening #plant #flowertips #growflowers #phalaenopsis #cutting #foryoupage #fyp #tiktok ♬ Forever - Labrinth
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