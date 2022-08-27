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Как размножить орхидею: простой способ от садоводов

Дата публикации
Просмотры
266
Время на прочтение
1 мин
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Как размножить орхидею: простой способ от садоводов

Фото: Credits

Орхидея - одно из самых излюбленных домашних растений.

Размножать эти экзотические растения не труднее, чем любые другие, а как это сделать детально показали в блоге honeylive011 в TikTok. Все что вам понадобится, собственно, сама орхидея, которую вы будете размножать, дезинфицирующее средство для растений, нетканый материал и раствор для укоренения.

Процесс такой:

  1. Обрезать стебель на черенки
  2. Поместить черенки в дезинфицирующее средство на 20 минут
  3. Подсушить черенки на свежем воздухе
  4. Разложить на тканевый материал мох для орхидей, на верх положить черенки и завернуть
  5. Поместить в чашу с раствором для укоренения

Приживаются черенки черед полмесяца. Детальнее смотрите в видео:

@honeylive011 phalaenopsis can also be cut✂️#garden #gardening #plant #flowertips #growflowers #phalaenopsis #cutting #foryoupage #fyp #tiktok ♬ Forever - Labrinth

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