Как размножить сирень черенками: подробная инструкция

Часто бывает, что, увидев куст сирени, мы настолько очаровываемся сортом, что хотим иметь такой же в своем саду. Но, если никаких данных о кусте у нас нет, единственный выход - освоить размножение сирени черенками.

Сирень ценят за ароматные гроздья ярких весенних цветов и стойкость к холодным зимам. В зависимости от сорта сирень доступна в оттенках фиолетового, розового, синего, пурпурного, белого и, конечно же, сиреневого.

Размножение сирени черенками может оказаться непростой задачей, поэтому Gardening know how публикует подробное руководство, как это сделать.

Как подготовить черенки сирени

Как размножить сирень черенками / Фото: Credits

Размножить кусты сирени черенками сложно, но вполне возможно. Возьмите черенки кустов сирени из нежных новых приростов в конце весны или начале лета. Зрелый рост имеет меньше шансов укорениться.

Возьмите несколько черенков, чтобы увеличить свои шансы на успех. Срезайте черенки утром, когда погода прохладная и растение хорошо увлажнено. Отрежьте нежные молодые побеги длиной 10-15 см.

Оборвите от черенков нижние листья, оставив сверху два-три листа. Из узлов — мест прикрепления листьев к стеблю — появятся корни. Наполните горшок почвенной смесью, песком и перлитом. Слегка смочите смесь, затем палкой или мизинцем сделайте в смеси посадочное отверстие.

Как сажать черенки сирени

Окуните нижнюю часть черенка в средства для укоренения и посадите его в ямку, затем слегка подоткните почвенной смесью основание черенка, чтобы он стоял прямо. Вы можете посадить несколько черенков в один горшок, при условии, что их листья не соприкасаются. Вы также можете посадить черенки в кассетные рассадные лотки. Поместите горшок в теплое место, например, на верхнюю часть холодильника.

Как ухаживать за черенками сирени

Как размножить сирень черенками

Яркий свет в это время черенкам не нужен. Поливайте черенки ежедневно или так часто, как необходимо, чтобы почвенная смесь оставалась слегка влажной, но никогда не сырой. Вы можете накрыть горшок прозрачным пластиковым пакетом, чтобы обеспечить влажную среду, но обязательно время от времени открывайте пакет или проделайте несколько отверстий в пластике, чтобы обеспечить циркуляцию воздуха, в противном случае черенки могут загнить.

Когда пересаживать черенки сирени в открытый грунт

Следите за тем, чтобы черенок укоренился через один-два месяца — обычно это видно по появлению новых здоровых приростов. На этом этапе переместите горшок на яркий непрямой свет и дайте почвенной смеси слегка высохнуть между поливами.

Дайте сирени созреть, пока корни не укоренятся, а затем переместите ее на постоянное место на открытом воздухе.

Еще один способ размножения сирени черенками

Как размножить сирень черенками / Фото: Getty Images

У некоторых растений быстро развиваются корни в стакане с водой на солнечном подоконнике, но для сирени такая практика обычно не рекомендуется. Если вы хотите попробовать, возьмите черенок здоровой сирени и поместите стебель в прозрачный стакан или банку с водой на 3-5 см. Обязательно очистите листья с той части стебля, которая будет находиться в воде, чтобы черенок не загнил.

При необходимости добавляйте воду. Если на стебле появились корни, посадите черенок в горшок и дайте ему созреть, пока молодое растение не приживется, а затем переместите его на открытый воздух.

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