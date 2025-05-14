Как самостоятельно рассадить гортензию: полезные советы / © Credits

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Многие садоводы мечтают о том, чтобы украсить свой сад этими замечательными растениями и хорошая новость в том, что это можно сделать самостоятельно, без необходимости покупать новые кусты. Британская садовница Anya Lautenbach, известная своей любовью к органическому и экологическому подходу, поделилась простым и действенным методом размножения гортензии черенками.

Когда лучше размножать гортензию

Самый благоприятный период — конец весны или начало лета, когда растение активно растет, а молодые побеги уже вступили в силу, но еще не стали деревянными. Черенки, срезанные в этот период, лучше всего укореняются.

Что вам понадобится

Здоровый куст гортензии (в идеале старше 2 лет)

Острые ножницы или секатор

Садовый горшок или емкость для посадки

Экологическая почва (компост без торфа)

Садовая сетка или крупнозернистая земля (вместо перлита или вермикулита)

Чистая вода

Пакет или прозрачная пленка для создания микроклимата

Теплое, затененное место для укоренения

Как укоренить гортензию черенками

Подготовьте черенки. Сразу после обрезки растения выберите несколько здоровых побегов, которые не цвели. Каждый побег должен быть длиной 10-15 см и иметь 2-3 пары листьев. Совет: Лучше всего подходят средние или нижние части побегов с мягкой, еще не одревесневшей структурой. Обрежьте лишнее. Срежьте нижние листья полностью, а верхние — укоротите наполовину. Это поможет растению не терять лишнюю влагу и направить силы на формирование корней. Смочите основание черенка. Окуньте основание черенка в воду, чтобы смочить его перед посадкой. Если хотите — используйте натуральный стимулятор корнеобразования, например, порошок корицы или сок алоэ. Посадка в грунт. Подготовьте горшок с органическим субстратом: лучше всего подойдет смесь компоста без торфа с садовой землей или песком. Не используйте перлит или вермикулит, поскольку их производство не является экологически устойчивым. Вставьте черенки на глубину 3–4 см, уплотните почву вокруг стебля. Создайте микропарник. Накройте черенок прозрачным пакетом или пластиковой бутылкой без дна — это позволит поддерживать высокую влажность. Поставьте емкость в светлое, но не солнечное место — идеально, если это будет терраса или полутень в саду.

Уход за черенками

Поливайте умеренно, чтобы почва оставалась слегка влажной, но не мокрой. Переувлажнение приведет к загниванию.

Каждый день проветривайте «микропарник», открывая его на 10–15 мин.

Первые признаки укоренения появятся через 2–3 недели — обычно это молодые листья или новые побеги.

Когда пересаживать

После того как на побеге появится новая листва и черенок хорошо укоренится (обычно через 4–6 недель), ее можно пересаживать в открытый грунт или больший горшок. Лучше сделать это в начале осени или следующей весной.

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Гортензии — очень благодарные растения. С любовью посаженные и ухоженные черенки уже через сезон могут превратиться в полноценный кустарник, который будет радовать вас пышным цветом и будет украшать сад или клумбу.