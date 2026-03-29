Как самостоятельно выращивать чеснок и забыть о покупках на рынке

Чеснок / © Getty Images

Чеснок — одна из самых стойких культур для сада. Он естественно устойчив к вредителям и неплохо переносит засуху. Как рассказывает автор страницы Gardening with Ish, можно просто оставить зубчики в земле и поливать их время от времени, пока они не будут готовы к сбору. Даже если ваш чеснок начал прорастать и пустил корешки, не спешите его выбрасывать, ведь этот зубчик станет новой головкой уже в июне-июле.

Для посадки выбирайте большие горшки или открытые грядки. Зубчики сажают вдвое глубже, чем высота самого зубчика, чтобы у корневой системы было место для развития. Во время зимы они постепенно наращивают корни в богатой органической почве, а весной начинают активно расти.

Когда собирать и как хранить

Чеснок готов к сбору, когда его листья начинают желтеть и подсыхать. Тогда головку аккуратно вынимают из земли и оставляют сушиться на компосте или открытом воздухе, пока кожура не станет хрустящей. После этого чеснок можно хранить, перевязав в пучки, в темном и сухом месте и он останется свежим до конца зимы.

Садовод добавляет, что эта простая система позволяет ему ежегодно получать новые головки и не покупать чеснок в магазине.

Польза метода

Выращивание собственного чеснока — не только бюджетный вариант. Это еще и возможность создать экологический, здоровый продукт без химии. Чеснок естественно отпугивает вредителей и не требует специальных добавок для роста. К тому же уход за ним минимальный: полив, солнце и богатая почва и вы ежегодно получаете полноценные, ароматные головки.

Выращивание чеснока дома — простое и приятное занятие, доступное даже для начинающих. Один зубчик, немного терпения и органическая почва и ваш сад или балкон будет обеспечен ароматным чесноком на весь год. Теперь можно навсегда забыть о покупках на рынке и наслаждаться собственным урожаем в любом блюде.