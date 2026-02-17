Как самостоятельного сделать спинку для кровати / © Credits

Спинка кровати не только эстетический элемент, но и способ добавить комнате характера. Из простых материалов, например, ткани, деревянных деталей или декоративных наклеек, можно создать настоящий артобъект, об этом рассказало издание Martha Stewart. Хендмейд подход позволяет проявить фантазию, обновлять комнату без больших затрат и создать что-то уникальное, что идеально подойдет именно вашему пространству.

Текстильная спинка. Используйте одеяло как временную спинку. Декоративная рейка и кронштейны позволяют повесить одеяло за кроватью, создать уютный и яркий акцент.

Раскладная ширма . Старая ширма может стать мягкой и индивидуальной спинкой. Выберите любимый принт, украсьте ее тканью и установите за кроватью.

Текстильная драпировка . Для односпальных кроватей ткань или готовые драпировки создадут красивый фон без классической спинки. Повесьте панели так, чтобы они немного касались пола и выходили за края кровати на несколько сантиметров.

Декоративные наклейки. Используйте спирографические или другие декоративные наклейки на стене. Они создают эффект изящного вышитого орнамента и легко снимаются.

Кожаная спинка . Кожаные плитки на фанере прикрепляются клеем и французскими кронштейнами. Такая спинка имеет дорогой и тактильно-приятный вид, а монтаж не требует специальных навыков.

Ботанические мотивы . С помощью проектора можно воспроизвести тени растений на спинке кровати, обвести их мелом и зафиксировать лаком. Вид будет эффектный и живой.

Лепной или деревянный молдинг. Легкий и недорогой способ создать спинку. Нарежьте деревянные планки, смонтируйте раму, загрунтуйте и покрасьте в тон стен.

Тканевое плетение. Бохо вариант для тех, кто любит естественные оттенки и текстуры. Простой каркас и тканевые ремни, и ваша спинка готова.

Обновление старой спинки. Если у вас уже есть мягкая спинка, смените ткань. Снимите старую обивку, прикрепите новую идеальную ткань степлером — это легко и быстро.

Обойная спинка. Для минималистов подойдет обойный вариант, просто вырежьте обои по шаблону и приклейте за кроватью. Получается легкий, но выразительный акцент.

Трафаретный рисунок . Сложный рисунок можно нанести с помощью трафарета и краски. Шаг за шагом создавайте свой уникальный орнамент.

Спинка из декоративной ленты. Идеальный вариант для детской или студенческого помещения. Используйте цветную ленту, чтобы нарисовать спинку без ущерба для стен.

Винтажные двери или панели. Старые деревянные дверцы, перекрашенные и установленные за кроватью, сразу добавляют комнате характера и истории.

Хендмейд спинка кровати — это быстрый, доступный и креативный способ обновить спальню. Она добавляет индивидуальности, связывает постель с комнатой и позволяет проявить собственный стиль.

Не обязательно быть дизайнером, ведь даже простые материалы, как ткань, фанера или декоративная лента, могут создать эффектный акцент. Экспериментируйте, комбинируйте и создавайте спальню, которая вдохновляет и дарит уют.