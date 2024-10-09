Как сажать чеснок, чтобы у вас был хороший урожай

Этот легкий и действенный способ выращивания и сбора чеснока даст вам вкусный и богатый урожай.
На странице plantedinthegarden рассказали, как правильно выращивать чеснок, чтобы обеспечить себе хороший урожай и максимальную пользу для здоровья.
Когда сажать чеснок
Конец октября – ноябрь: это лучшее время для посадки чеснока. Рекомендуется начать посадку за 2-3 недели до того, как земля начнет промерзать. Зубчик чеснока нужно закапывать на глубину примерно 10 см, на расстоянии 15 см друг от друга. Важно вставить зубчики заостренным кончиком кверху, а сверху добавить 0,6 см слоя компоста.
Если у вас длинный зимний сезон, рекомендуется добавить 10-15 см слоя пожелтевших листьев на верхний слой почвы для мульчи. Это поможет защитить чеснок зимой, когда он будет находиться в состоянии покоя.
Уход за чесноком
Апрель: после зимнего "спокойствия" чеснок начинает прорастать. В это время следует добавить компост и поливать растения каждые 2 дня, желательно утром. Компост нужно добавлять ежемесячно.
Июнь: в этот период начинают появляться тонкие, вьющиеся, зеленые съедобные листики чеснока. Их можно добавлять в разные блюда. Если их оставить, растение будет формировать цветок и семена, поэтому рекомендуется срезать стебель, чтобы чеснок сосредоточил энергию на формировании зубчиков.
Сбор урожая
Конец июля – август: перед сбором урожая 3-5 нижних листьев должны быть полностью коричневыми. Выкапывайте чеснок на глубину 10-12,5 см от стебля, чтобы не повредить головку.
Хранение чеснока
После того как вы его выкопаете, не нужно промывать головку чеснока. Оставьте их просохнуть в защищенном от дождя месте на 1-2 дня. Затем перенесите чеснок в хорошо проветриваемое место. Стебли должны быть сухими перед обрезкой.
После высыхания обрежьте стебли примерно на 5-7,5 см выше луковицы, обрежьте корни и осторожно очистите грязь. Храните сухой чеснок в сухом, прохладном месте. В таких условиях он сможет храняться до года.
Лечебные свойства
Чеснок известен своими лечебными свойствами. Он богат антиоксидантами, способствует укреплению иммунитета, обладает антимикробными свойствами и может помочь в профилактике многих заболеваний.
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