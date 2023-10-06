Как сажать чеснок на зиму: советы опытных садоводов

Поскольку эта осень продолжает дарить нам теплые дни, прекращать садовые работы еще не время.

Для выращивания чеснока нужна прохладная температура. Там, где холодные зимы, чеснок сажают за четыре-шесть недель до того, как земля замерзнет. В регионах с более мягкой зимой можно сажать чеснок всю зиму до февраля.

Как выращивать чеснок, рассказывают специалисты из GardeningKnowHow.

Как подготовить почву для выращивания чеснока

Если ваша почва не рыхлая по своей природе, добавьте много органических веществ, таких как компост или хорошо выдержанный навоз.

Как сажать чеснок

Разделите луковицу чеснока на отдельные зубчики. Посадите их на глубину около 2,5 см. Более толстый конец, который находился внизу луковицы, должен оказаться на дне отверстия. Если у вас холодные зимы, вы можете посадить зубчики глубже.

Разложите зубчики на расстоянии 5–10 см друг от друга. Расстояние между рядами может составлять 30–40 см.

Как сажать чеснок на зиму / Фото: Credits

Как растить чеснок

После посадки грядку нужно полить. . Если в вашем районе не так много дождей, поливайте растения чеснока еще некоторое время после посадки. А вот с удобрениями нужно быть осторожными, если вы подкормите чеснок слишком поздно, он не войдет в спячку.

Перед наступлением морозов, замульчируйте вашу грядку с чесноком до весны.

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