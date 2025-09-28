Как сажать картофель осенью, чтобы получить обильный поздний урожай / © Credits

Более того, у осенней посадки есть свои преимущества, меньшее давление вредителей, быстрое образование клубней благодаря прохладе, а еще возможность получить свежий картофель уже под конец сезона, об этом рассказало издание Martha Stewart.

Зачем сажать картофель осенью

Второй урожай. Если вы уже собирали картофель летом, осенний посев подарит еще одну партию овощей. Меньше вредителей. Колорадский жук и щелкуны менее активны, поэтому клубни лучше сохраняются. Идеальный климат. Осенняя прохлада способствует быстрому формированию клубней, которые получаются плотные и насыщенные питательными веществами. Экономия. Вы можете использовать небольшие клубни из своего весеннего урожая как садоводческий материал.

Какие сорта выбрать

Для осенней посадки подходят ранние и среднеспелые сорта, ведь они успевают дать урожай до первых морозов. В Украине осенью можно сажать Славянку, Розару, Импалу — они хорошо успевают вызреть до холодов.

Как подготовить посадочный материал

Используйте семенной картофель, то есть маленькие клубни или кусочки с «глазками».

Перед посадкой прорастите картофель в теплом и светлом месте, чтобы появились короткие ростки.

Важно сажать только здоровые клубни без гнили.

Инструкция по посадке

Выберите место — солнечное, с плодородной и хорошо дренированной почвой. Избегайте участков, где раньше росли томаты, баклажаны или перец (во избежание болезней). Подготовьте почву — перекопайте ее, добавьте перегной или компост. Кислотность должна быть слабокислой (pH 5,0-6,5). Выкопайте лунки или борозды на глубину 8-10 см. Внесите удобрение — древесную золу или комплексное органо-минеральное. Посадите картофель ростками вверх, оставьте 25-30 см между клубнями. Полейте — почва должна быть влажной, но не переувлажненной. Замульчируйте соломой или сеном (слой 5-10 см) — это защитит почву от пересыхания и будущих заморозков.

Осенний уход

Полив . После появления всходов поливайте 2-3 раза в неделю (если нет дождей). Следите, чтобы почва не была слишком мокрой, это вызывает гниль.

Окучивание . Когда растения достигнут 10-15 см, окучьте их землей и добавьте еще слой соломы. Это стимулирует формирование новых клубней.

Защита от холода. Если ожидаются заморозки, накройте грядку агроволокном или старым одеялом.

Когда собирать урожай

Обычно картофель созревает через 90 дней после посадки.

Сигналом является пожелтение и отмирание ботвы.

Выкапывайте осторожно вилами или лопатой, чтобы не повредить клубни.

Хранение картофель

Храните в темном, прохладном месте с хорошей вентиляцией (погреб, подвал).

Картофель лучше не мыть перед закладкой, чтобы клубни сохранили естественный защитный слой.

Для лучшей лежкости дайте ему «отлежаться» 1-2 недели в сухом месте при +12 °C, а затем перенесите в более холодное пространство (+2…+4 °C).

Посадка картофеля осенью — отличный способ продлить огородный сезон. Если правильно подобрать сорт, подготовить почву и защитить грядки от мороза, вы получите вкусный, полезный и довольно ранний урожай уже накануне зимы. Это выгодно и интересно — особенно для тех, кто любит экспериментировать.