Как сажать кустарники: 4 распространенные ошибки садоводов

У садовника, утверждающего, что он избежал всех ошибок в ландшафтном дизайне, короткая память. Практически невозможно с первого раза удачно посадить кусты и деревья.

Когда мы впервые сажаем сад, то, как правило, совершаем типичные ошибки начинающих садоводов.

Стоит поинтересоваться, какие именно ошибки при планировании сада допускают садоводы и постараться их не повторять. О том, на что нужно обратить внимание, когда выбираешь место для посадки кустарников, рассказывают эксперты из Gardening know how.

Подумайте о размерах и потребностях куста

Главное правило ландшафтного дизайна - найти правильное место для каждого растения. И учитывать нужно не только эстетическую составляющую, но прежде всего потребности растения. Если вы потратите время на то, чтобы выбрать подходящее место для каждого куста, это избавит вас от многих проблем с садом. Если же вы проигнорируете особенности растений - у вас будут проблемы.

Каждое растение имеет свой собственный набор потребностей, и если оно расположено в необходимой ему почве с идеальным количеством солнечного света и влаги, кустарник будет вас радовать. С другой стороны, если куст, нуждающийся в тени, растет на ярком солнечном месте или у куста с хорошо дренированной почвой постоянно мокрые корни, он вряд ли будет долго оставаться здоровым.

Размер также является очень важной характеристикой при посадке. Симпатичный саженец дуба выглядит очаровательно в углу сада, но, когда вырастает до 23 м в высоту, он может вытеснять фруктовые деревья и оставлять их в тени большую часть дня. А куст горизонтального можжевельника вполне может прикрыть собой клумбу с цветами.

Подготовьте посадочные грядки

Если вы хотите посадить куст, стоит потратить время на подготовку его посадочной ямы. Каждое новое растение, добавленное в сад, должно быть помещено в посадочную яму, подготовленную специально для него. Для большинства это означает внесение органического компоста в почву, чтобы обогатить ее и помочь удерживать влагу. Кроме того, может потребоваться изменить уровень pH (кислотности) почвы. Все это нельзя делать прямо перед посадкой, это нужно сделать раньше, хотя бы за несколько недель до посадки.

Как сажать кустарники / Фото: Credits

Подумайте об опылении

Если речь идет о фруктовых и ягодах кустах, ошибкой будет посадить только один куст. Опылителями растений являются насекомые, птицы и другие виды, которые переносят пыльцу с мужских цветков на женские, что необходимо для образования плодов. Но опылителями также являются деревья или кустарники с пыльцой, подобной и совместимой с кустом, который вы сажаете. Опылители необходимы для завязывания плодов на многих деревьях. Большинству фруктовых кустарников требуется более одного куста, чтобы они цвели одновременно и завязались хорошие плоды. Даже плоды, которые самоопыляются дают лучшие плоды, когда есть еще такие же кустарники рядом. Возможно, придется посадить больше кустов, чем хотелось бы, но это всегда будет способствовать лучшему урожаю.

Не сажайте слишком глубоко

Как сажать кустарники / Фото: Credits

Мы думаем, что кусты и кустарники уходят корнями глубоко в почву, поэтому мы склонны сажать их слишком глубоко. Однако это большая ошибка в ландшафтном дизайне, которая приводит к удушению корней и гниению стволов, что, в свою очередь, препятствует движению воды и питательных веществ от корней.

Корни не любят чрезмерно глубокой посадки. Они растут только там, где в почве достаточно кислорода. Это происходит близко к поверхности почвы, а не на глубине 1 м под ней. Основание ствола куста нуждается в доступе воздуха. Его нельзя засыпать землей. Каждая посадочная яма должна быть в несколько раз шире корневого кома, но глубина должна быть лишь немного выше высоты корневого кома.

Читайте также: