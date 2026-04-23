Как сажать, выращивать и собирать спаржу: полная инструкция от опытных садоводов

Спажа / © Associated Press

Реклама

Спаржа — многолетнее овощное растение, каждую весну дает вкусный урожай, что делает ее основным продуктом для домашних садов. При надлежащем уходе и терпении спаржа будет возвращаться год за годом, созревая примерно за три-пять лет, чтобы дать обильный урожай.

Как выращивать, ухаживать и собирать спаржу, рассказывает The Spruce.

Когда сажать

Растения можно начинать выращивать из семян примерно за четыре недели до последних ожидаемых заморозков. Однако семена добавят несколько лет к вашему ожиданию.

Реклама

Как сажать спаржу

Большинству людей легче выращивать спаржу из корней, которые широко доступны весной. В отличие от многих растений, корни растений спаржи могут выдерживать определенное воздействие воздуха, и обычно вы найдете их в продаже с обнаженными корнями. Они должны быть твердыми и свежими, не увядшими или мягкими.

Выбор места для посадки

Поскольку спаржа является многолетним растением, выделите для нее место в огороде или, в идеале, создайте для нее отдельную грядку.

Расстояние, глубина и опора

Спаржа / © Associated Press

Спарже нужно пространство, поэтому сажайте кроны на расстоянии от 30 до 45 см друг от друга. Они не сильно разрастутся в течение первых нескольких лет, но как только приживутся, быстро заполнят собой все растение. Старинным сортам нужно дополнительное пространство, поскольку они дают семена и самосеются. Более новые гибридные сорта дают только мужские растения, которые не имеют семян, и распространяются только благодаря росту существующей корневой системы.

Самый распространенный способ посадки корней спаржи — в траншею. Весной выкопайте траншею глубиной около 30 см и шириной 30 см. Смешайте компост, удобрения или другие органические вещества и создайте курганы на расстоянии примерно 45 см друг от друга. Установите корни в траншее, расправляя корни по бокам. Верхушка кроны должна быть примерно на 15 см ниже линии почвы. Накройте крону почвой и хорошо полейте. Когда появятся ростки, добавьте больше почвы, чтобы заполнить траншею, пока она не будет вровень с линией почвы.

Реклама

Корни спаржи образуют плотный коврик, что затрудняет удаление сорняков. Убедитесь, что вы контролируете сорняки перед посадкой, и пока растения молодые, затем добавьте мульчу на грядку, чтобы контролировать сорняки. Избегайте пересадки с другими культурами, поскольку спаржа не любит конкуренции за питательные вещества.

Уход за спаржей

Растения спаржи лучше всего растут на полном солнце. Без достаточного количества ежедневного солнечного света у вас будут тонкие побеги и слабые растения, склонные к проблемам.

Поскольку это долговечное многолетнее растение, качество почвы является ключевым для успешного выращивания спаржи. Внесите много органического вещества и убедитесь, что pH почвы находится в нейтральном диапазоне от 6,5 до 7,0. Также избавьтесь от любых сорняков и крупных камней на участке.

Почва должна хорошо дренироваться, чтобы растения никогда не стояли в воде.

Реклама

Вода. Спаржа нуждается в регулярном поливе, особенно пока она молодая; давайте ей от 2,5 до 5 см воды в неделю в течение первых двух вегетационных периодов. Давайте старшим растениям примерно 2,5 см в неделю. Рассмотрите возможность добавления капельного орошения или полива из шланга на грядку со спаржей.

Температура и влажность. В течение вегетационного периода спаржа предпочитает температуру от 21°C до 29°C днем и от 15°C до 21°C ночью. Весной спаржа начнет пускать побеги, когда температура почвы достигнет 4°C. Любые заморозки после начала роста побегов нанесут вред. Вы можете наблюдать медленный рост при температуре выше 29°C или ниже 13°C. Вы можете наблюдать медленный рост при температуре выше 29°C или ниже 13°C.

Во время подготовки грядки со спаржей добавьте в траншею компост и универсальное органическое удобрение, а также фосфоритную каменную кислоту — натуральный минеральный порошок, который способствует росту корней. Чтобы почва была богатой и подпитывала растения спаржи, ежегодно удобряйте почву компостом. Делайте это ранней весной до появления побегов или осенью после того, как листья отмерли и были срезаны до земли. Спаржа требует много питательных веществ, поэтому ее также следует удобрять в середине весны, когда она активно растет, следуя инструкциям на этикетке продукта

Виды спаржи

Спаржа / © Associated Press

Более новые сорта выведены как полностью мужские, что означает, что они вложат всю свою энергию в выращивание растения, а не в высевание семян. Некоторые популярные варианты включают:

Реклама

«Мэри Вашингтон»: самый распространенный сорт; выведен для устойчивости к ржавчине

«Джерси Гигант»: рано плодоносит и устойчив к ржавчине и фузариозному увяданию

«Брок Империал»: ценится за высокую урожайность

«Принсвилл»: хорошо растет в более теплом климате

«Фиолетовая страсть»: сладкий фиолетовый сорт

Зеленая спаржа против белой

Белая спаржа — это то же растение, что и зеленая спаржа, но она становится белой благодаря процессу, который называется бланшированием, что лишает растение света, поэтому оно не фотосинтезирует. Это достигается путем покрытия растущих побегов почвой или пластиковыми туннелями. Конечный продукт гладкий, белый и практически без волокон, при условии немедленного охлаждения собранных побегов, чтобы предотвратить образование волокон.

Сбор спаржи

В большинстве случаев сбор урожая из корней спаржи начнется только на третий год после посадки. Вот график того, чего ожидать, когда вы ориентируетесь в выращивании спаржи:

Первый год: Растениям нужно это время, чтобы прижиться и нарастить корневую систему, особенно в первый год посадки, когда побеги не большие.

Второй год: Некоторые садоводы собирают побеги, если они толщиной с карандаш или больше, в течение второго года. Для здоровых, хорошо укоренившихся растений спаржи терпение является ключевым.

Третий год: К третьему году вы сможете собирать урожай в течение примерно двух недель. Затем дайте новым побегам спокойно расти после первого сбора урожая. Из побегов будут разворачиваться листья, которые питают растение.

Четвертый год: На четвертый год начните собирать побеги длиной от 12 до 18 сантиметров, прежде чем кончик разрыхлится (диаметр не имеет значения). Вы можете либо отломить побеги, либо отрезать их ножом чуть выше линии почвы. Если вы используете нож, будьте осторожны, чтобы не срезать также более поздние побеги, которые все еще находятся под землей и еще не проросли.

Пятый год и далее: Собирайте урожай примерно в течение четырех-шести недель на пятый год. В последующие годы побеги будут продолжать появляться из почвы в течение всей весны. После того, как вы собирали урожай больше месяца и погода начнет теплеть, побеги начнут становиться веретенообразными. На этом этапе дайте растениям вырасти до зрелых папоротникообразных листьев, которые будут питать корни для урожая следующего года. Растения спаржи могут продолжать плодоносить в течение 20-30 лет и их можно разделить или пересадить, если они станут перенаселенными или им

Как выращивать спаржу из семян

Спаржа / © Associated Press

Обычно садоводы выращивают спаржу из голых корней, что помогает вам опередить два-три года, необходимые для того, чтобы получить спаржу от семян до урожая. Однако, если вы хотите выращивать спаржу из семян, лучше всего начинать выращивать ее в помещении в конце зимы под лампой обогрева.

Замочите семена на ночь, прежде чем посадить их на глубину полтора сантиметра в лоток для рассады. Почва должна быть температурой от 21°C до 29°C для прорастания. Семенам нужно от двух до восьми недель, чтобы прорасти, и вы можете пересадить их после последних заморозков. Затем это вопрос терпения, пока вы ждете урожая через несколько лет.

Реклама

Зимовка

Растения спаржи нужно обрезать до земли каждый год, прежде чем начнется новый рост. Время зависит от вас. Вы можете удалить стебли осенью или зимой, после того, как листья пожелтели и отмерли естественным путем. Преимущество раннего удаления заключается в том, что это предотвращает зимовку вредителей, таких как спаржевые жуки, в стеблях. С другой стороны, оставление стеблей на зиму имеет преимущество в том, что растительные остатки могут удерживать снег, что защищает кроны спаржи при минусовых температурах.3 В любом случае, мертвые стебли нужно удалить весной, прежде чем начнется

Распространенные вредители и болезни растений

Со спаржей не возникает много проблем в саду. Фузариозное увядание может быть проблемой для старых сортов, но вы можете избежать этого, высаживая устойчивые гибридные сорта. Самым большим вредителем является спаржевый жук. Следите за тем, когда побеги появляются весной, особенно во время их активности днем. Если присутствует только несколько жуков, собирайте их вручную и бросьте в ведро с мыльной водой. В противном случае разведенное масло нима должно держать их под контролем.

Сколько лет нужно, чтобы выросла спаржа

Обычно требуется три года, чтобы начать собирать стебли спаржи. После созревания спаржа будет продолжать давать урожай каждую весну в течение 20-30 лет.

Продолжает ли расти спаржа после того, как вы ее срезаете

Стебли спаржи не отрастают после срезки, но поскольку спаржа является многолетним растением, новые стебли будут появляться в разных местах в течение вегетационного периода и в последующие годы.

Реклама

Сколько спаржи можно получить из одного растения

Одно зрелое растение спаржи может давать около 10-15 побегов каждый год.

Можно ли выращивать спаржу в контейнерах

Да, спаржу можно выращивать в контейнерах. Просто помните, что контейнер будет пустовать между сезонами, и важно следить за качеством почвы.

Какие лучшие растения-компаньоны для выращивания со спаржей

К хорошим растениям-компаньонам для спаржи относятся базилик, петрушка, укроп, настурция, баклажаны, помидоры и шпинат.