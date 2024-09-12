Как сделать ароматическую свечу с корицей

Пряный аромат корицы и гвоздики создадут в вашем доме уютную и теплую осеннюю атмосферу.

Блогер Bruc Duarte показал, как самостоятельно у себя дома сделать ароматную свечу с корицей.

Что понадобится:

Воск (можно взять обычные свечи)

Корица (молотая) 1 ст.л

Гвоздика

Что делать:

На среднем огне начните растапливать свечи или воск;

Когда они полностью растопятся, это займет около одной минуты, уберите фитиль, но не выбрасывайте его;

Возьмите желаемую емкость, в которой будет находиться ваша свеча. Автор использовал обычный небольшой стакан и перелейте туда воск;

Добавьте к нему молотую корицу, немного гвоздики и все хорошенько перемешайте;

В жидкую смесь вставьте фитиль, закрепив его над поверхностью, чтобы он располагался посередине стакана. Автор закрепил его обычной прищепкой;

Фитиль должен быть зафиксирован до полного загустения воска;

Сверху можете украсить свечу гвоздикой.

Ваша ароматическая свеча готова.

Эта свеча станет не только украшением каждого декора, но и будет иметь функциональное значение, ведь ее аромат прогонит разных москитов, мух и комаров.

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