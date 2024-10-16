Как сделать ароматные свечи из обычных тыкв

Осень – время уютных вечеров и ароматных специй. Если вы хотите добавить в свой интерьер что-то особенное и стильное, милые свечи из тыквы станут идеальным решением.

На странице bibbels.diy показали простой и креативный лайфгак, который прекрасно подходит для празднования Геловина и станет отличным дополнением к осеннему декору.

Что понадобится:

Маленькие тыквы – выберите тыквы среднего размера, чтобы они выглядели симпатично на столе или подоконнике.

Обычные свечи или воск – можно использовать старые свечи, которые остались у вас дома или купить воск для изготовления свечей.

Фитиль

Что делать:

Осторожно отрежьте верхнюю часть тыквы, создав "крышку";

С помощью ложки вычистите семена и волокна из середины тыквы;

Заполните кастрюлю водой и поставьте ее на плиту. В маленькую миску или кастрюлю положите кусочки свеч или воск, затем поместите их в кастрюлю с водой, создав водяную баню. Нагревайте на среднем огне, пока воск не расплавится;

Вставьте фитиль в середину тыквы, закрепив его на дне. Вы можете использовать капельку расплавленного воска, чтобы зафиксировать фитиль на месте;

Осторожно влейте расплавленный воск внутрь тыквы, заполняя ее до края;

Дайте воску застыть. Это может занять несколько часов в зависимости от температуры в комнате.

Советы :

Если вы хотите, чтобы у свечи был приятный аромат, добавьте несколько капель любимого эфирного масла в расплавленный воск перед заливкой; После застывания вы можете украсить тыкву, добавив осенние элементы – листья, ленты или другие украшения; Попробуйте использовать различные формы фитиля или цвета воска, для создания уникальных свечей.

Помните, что у свежей тыквы ограниченный срок годности. Лучше всего использовать свечи в течение нескольких недель после изготовления.

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