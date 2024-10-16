Как сделать ароматные свечи из обычных тыкв

Осень – время уютных вечеров и ароматных специй. Если вы хотите добавить в свой интерьер что-то особенное и стильное, милые свечи из тыквы станут идеальным решением.
На странице bibbels.diy показали простой и креативный лайфгак, который прекрасно подходит для празднования Геловина и станет отличным дополнением к осеннему декору.
Что понадобится:
- Маленькие тыквы – выберите тыквы среднего размера, чтобы они выглядели симпатично на столе или подоконнике.
- Обычные свечи или воск – можно использовать старые свечи, которые остались у вас дома или купить воск для изготовления свечей.
- Фитиль
Что делать:
- Осторожно отрежьте верхнюю часть тыквы, создав "крышку";
- С помощью ложки вычистите семена и волокна из середины тыквы;
- Заполните кастрюлю водой и поставьте ее на плиту. В маленькую миску или кастрюлю положите кусочки свеч или воск, затем поместите их в кастрюлю с водой, создав водяную баню. Нагревайте на среднем огне, пока воск не расплавится;
- Вставьте фитиль в середину тыквы, закрепив его на дне. Вы можете использовать капельку расплавленного воска, чтобы зафиксировать фитиль на месте;
- Осторожно влейте расплавленный воск внутрь тыквы, заполняя ее до края;
- Дайте воску застыть. Это может занять несколько часов в зависимости от температуры в комнате.
Советы :
- Если вы хотите, чтобы у свечи был приятный аромат, добавьте несколько капель любимого эфирного масла в расплавленный воск перед заливкой;
- После застывания вы можете украсить тыкву, добавив осенние элементы – листья, ленты или другие украшения;
- Попробуйте использовать различные формы фитиля или цвета воска, для создания уникальных свечей.
Помните, что у свежей тыквы ограниченный срок годности. Лучше всего использовать свечи в течение нескольких недель после изготовления.
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