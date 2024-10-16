Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как сделать ароматные свечи из обычных тыкв

Как сделать ароматные свечи из обычных тыкв

Тыквенные свечи / Фото: Credits

Осень – время уютных вечеров и ароматных специй. Если вы хотите добавить в свой интерьер что-то особенное и стильное, милые свечи из тыквы станут идеальным решением.

На странице bibbels.diy показали простой и креативный лайфгак, который прекрасно подходит для празднования Геловина и станет отличным дополнением к осеннему декору.

Что понадобится:

  • Маленькие тыквы – выберите тыквы среднего размера, чтобы они выглядели симпатично на столе или подоконнике.
  • Обычные свечи или воск – можно использовать старые свечи, которые остались у вас дома или купить воск для изготовления свечей.
  • Фитиль

Что делать:

  • Осторожно отрежьте верхнюю часть тыквы, создав "крышку";
  • С помощью ложки вычистите семена и волокна из середины тыквы;
  • Заполните кастрюлю водой и поставьте ее на плиту. В маленькую миску или кастрюлю положите кусочки свеч или воск, затем поместите их в кастрюлю с водой, создав водяную баню. Нагревайте на среднем огне, пока воск не расплавится;
  • Вставьте фитиль в середину тыквы, закрепив его на дне. Вы можете использовать капельку расплавленного воска, чтобы зафиксировать фитиль на месте;
  • Осторожно влейте расплавленный воск внутрь тыквы, заполняя ее до края;
  • Дайте воску застыть. Это может занять несколько часов в зависимости от температуры в комнате.

Советы :

  1. Если вы хотите, чтобы у свечи был приятный аромат, добавьте несколько капель любимого эфирного масла в расплавленный воск перед заливкой;
  2. После застывания вы можете украсить тыкву, добавив осенние элементы – листья, ленты или другие украшения;
  3. Попробуйте использовать различные формы фитиля или цвета воска, для создания уникальных свечей.

Помните, что у свежей тыквы ограниченный срок годности. Лучше всего использовать свечи в течение нескольких недель после изготовления.

Читайте также:

Как сделать декоративную композицию из разных цветов в одном горшке - Екатерина Черноус

Как сделать декоративную композицию из разных цветов в одном горшке - Екатерина Черноус

Похожие темы:

Следующая публикация