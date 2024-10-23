Как сделать атмосферные фонарики из обычных фужеров

Превратить обычные фужеры в праздничные лампы – это способ сэкономить средства на декоре и возможность проявить свою креативность.

На странице zwendedesign показали, как с легкостью превратить обычные фужеры в праздничные лампы, которые добавят вашему дому особого шарма. Это не только бюджетный, но и креативный способ подчеркнуть настроение любого события.

Что понадобится

Обычные фужеры (стеклянные или пластиковые)

Свечи

Бумага (можно использовать цветную или дизайнерскую)

Ножницы

Клей

Что делать

Возьмите свечу и аккуратно поставьте внутрь фужера. Лучше использовать декоративные свечи на батарейках Из бумаги вырежьте форму плафона, который станет декоративным элементом лампы. Вы можете экспериментировать с разными формами и размерами. К примеру, классические круги или оригинальные фигуры. Поместите вырезанный плафон на фужер. Убедитесь, что он хорошо держится. Можно закрепить плафон клеем, чтобы он не сдвигался. Поставьте готовые лампы на стол или в другом месте, где вы хотите создать праздничную атмосферу.

Интересно, что такие лампы можно использовать многократно, просто заменяя свечи и плафоны. Воплощайте свои идеи в жизнь и создавайте вдохновляющую атмосферу.

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