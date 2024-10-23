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Как сделать атмосферные фонарики из обычных фужеров

Как сделать атмосферные фонарики из обычных фужеров

Как сделать атмосферные фонари из обычных фужеров / Фото: Credits

Превратить обычные фужеры в праздничные лампы – это способ сэкономить средства на декоре и возможность проявить свою креативность.

На странице zwendedesign показали, как с легкостью превратить обычные фужеры в праздничные лампы, которые добавят вашему дому особого шарма. Это не только бюджетный, но и креативный способ подчеркнуть настроение любого события.

Что понадобится

  • Обычные фужеры (стеклянные или пластиковые)
  • Свечи
  • Бумага (можно использовать цветную или дизайнерскую)
  • Ножницы
  • Клей

Что делать

  1. Возьмите свечу и аккуратно поставьте внутрь фужера. Лучше использовать декоративные свечи на батарейках
  2. Из бумаги вырежьте форму плафона, который станет декоративным элементом лампы. Вы можете экспериментировать с разными формами и размерами. К примеру, классические круги или оригинальные фигуры.
  3. Поместите вырезанный плафон на фужер. Убедитесь, что он хорошо держится. Можно закрепить плафон клеем, чтобы он не сдвигался.
  4. Поставьте готовые лампы на стол или в другом месте, где вы хотите создать праздничную атмосферу.

Интересно, что такие лампы можно использовать многократно, просто заменяя свечи и плафоны. Воплощайте свои идеи в жизнь и создавайте вдохновляющую атмосферу.

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