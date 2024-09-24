Как сделать авокадо мягким: блогер проверил 5 известных лайфхаков

Если у вас есть зеленый авокадо и вы хотите ускорить его созревание, ознакомьтесь с предложенными методами, чтобы выбрать действительно работающий.

На странице Honest Hotel Reviews проверили пять распространенных лайфхаков, с помощью которых, по мнению "изобретателей", можно сделать авокадо мягким.

1 Способ. Авокадо на подоконнике

Просто возьмите авокадо и положите на подоконник.

Результат: через 4 дня авокадо не созрел, он не мягкий и не такой по вкусу, как должен быть.

2 Способ. Авокадо с яблоком и бананом

Для этого способа вам понадобится бумажный пакет, авокадо, яблоко и банан. Положите все три продукта в пакет, заверните его и положите на подоконник.

Результат: через 4 дня авокадо стал мягким и именно такой консистенции, как должна быть.

3 Способ. Авокадо с мукой

Для этого вам необходимо взять бумажный пакет, авокадо и муку. Засыпьте в бумажный пакет немного муки, полстакана, и положите туда авокадо. Закройте пакет и положите на подоконник.

Результат: через 4 дня авокадо стал мягким и именно такой консистенции, как должна быть.

4 Способ. Авокадо в духовке

Все, что вам понадобится для четвертого способа, это фольга, авокадо и разогретая духовка до 200°C. Заверните авокадо в фольгу и положите в духовку. Достаньте его примерно через 4 минуты.

Результат: авокадо стал очень мягким, однако, у него запах жареных каштанов. Вкус — не тот авокадо, который хотелось бы попробовать.

5 Способ. Авокадо и фен

Этот способ очень напоминает предыдущий, однако вместо духовки нужно использовать фен. Заверните авокадо в фольгу и нагревайте около 10-20 минут. Затем просто разверните его. Если вы считаете, что недогрели его, продолжайте дуть на него теплым воздухом или положите на подоконник, чтобы "не пережарить".

Результат: авокадо действительно стал более мягким, но даже после 4 дней на подоконнике, он остается достаточно жестким, чтобы есть и наслаждаться им.

По мнению автора видео, лучшим методом оказался "Авокадо с мукой". Благодаря этому методу он не только приобрел хорошую текстуру, но и вкус. Кроме того, автор абсолютно не советует использовать фен или духовку, ведь в первом случае почти ничего не меняется, а вот во втором — авокадо стал несъедобным.

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