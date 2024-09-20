Как сделать авокадо спелым за 10 минут

Если вы не живете в Южной Калифорнии и не можете просто подойти и сорвать спелый авокадо с ветки, этот лайфхак поможет вам сделать каждый твёрдый авокадо из магазина спелым за считанные минуты.

Если вы не хотите ждать целыми днях, пока авокадо "созреет сам", его можно сделать спелым всего за 10 минут в духовке, а как именно рассказали на странице DaveHax.

Что делать:

Возьмите фольгу и заверните в нее авокадо;

Положите его в емкость для выпечки и поставьте в предварительно разогретую до 93°C духовку. Тепло поможет ускорить процесс созревания;

Через 10 минут достаньте авокадо и оставьте его;

Снимите фольгу и осторожно разрежьте пополам. Удалите косточку и вы увидите, что он стал достаточно мягкий для потребления

Советы:

Если у вас слишком твёрдый авокадо, возможно, его придется оставить в духовке на несколько минут дольше.

Этот простой и быстрый способ созревания позволит вам наслаждаться любимыми спелыми авокадо хоть ежедневно.

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