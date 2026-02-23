Как сделать бесплатные опоры для растений своими руками

Опора для растений / © Credits

Если вы ищете идеи для шпалер для овощей или просто считаете, что вашим растениям нужна поддержка, попробуйте воспользоваться советами GardeningKnowHow.

Почему самодельные опоры для растений так эффективны

Опоры для растений — это системы, предназначенные для предотвращения наклона растений из-за собственного веса или высоты. Такие культуры, как перец и баклажаны, могут быть подвержены этому, как и помидоры, которые не прикреплены к тростнику или шпалере. Когда они плодоносят или плодоносят, они начинают наклоняться, прежде чем постепенно падать, что может выглядеть непривлекательно и привести к поломке стеблей.

Всегда лучше использовать то, что у нас есть, вместо того, чтобы покупать в магазине. Этот лайфхак выглядит как отличный способ использовать то, что можно получить бесплатно, что хорошо как для вашего кошелька, так и для окружающей среды. Самостоятельно можно сделать опоры для таких растений, как перец и баклажаны — сортов, которые обычно не требуют большой опоры, но также могут упасть под тяжестью тяжелого урожая.

Этот лайфхак также эффективен, поскольку для его испытания нужно очень мало инструментов — только дрель, секатор и собранные ветви.

После того как вы достали секатор и дрель, вам нужно собрать самый важный компонент этой поделки — веточки. Вы ищете два разных вида для изготовления опор: крепкие, толстые веточки и длинные, гибкие, которые можно согнуть, образуя спираль, не ломаясь.

Если вы не можете найти их в своем дворе, попросите доброжелательного соседа или посетите местный лес или заповедник.

После того как вы собрали веточки, просто просверлите два отверстия вдоль одной стороны вашей крепкой веточки (или больше, если вы хотите, чтобы петли поднимались выше). Затем вставьте конец более тонкой веточки в просверленное отверстие и обмотайте ее так, чтобы другой конец веточки вошел в другое отверстие. Вы поймете, что сделали все правильно, если создали спираль или круг, в зависимости от того, сколько раз вы хотите, чтобы гибкая палка обмоталась.

Если вы не можете найти достаточно гибкую палку, замачивание палок в воде на день-два может размягчить их настолько, что они смогут согнуться в круг.

Как использовать самодельные опоры для растений

Чтобы использовать опору, засуньте большую палку в почву рядом с растением в горшке или в земле и положите петлю над зеленью. Это даст петле достаточно места, чтобы полностью окружить растение.

Если вам трудно разместить петлю вокруг желаемого растения, лучше всего сделать ее вокруг него, а не пытаться поместить над растением после того, как вы создали опору.

Если вы уже сделали опору, вы можете вынуть конец более тонкой веточки, чтобы частично разобрать опору для растения, и тогда ее будет легче разместить вокруг растения. Затем вы можете вставить конец обратно — и вуаля!

Как долго они прослужат

Важно отметить, что хотя эти самодельные опоры для растений, вероятно, прослужат несколько сезонов, они не будут вечными.

Со временем древесина ослабевает и становится склонной к гниению, поэтому следите за ними и обязательно заменяйте их, если они имеют какие-либо признаки слабости или гниения. К ним относятся переломы в ветвях и изгиб или прогиб древесины.