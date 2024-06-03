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Как сделать бумажные фонарики: советы блогера

Как сделать бумажные фонарики: советы блогера

Бумажные огоньки / Фото: Credits

Такие декоративные бумажные фонарики могут стать украшением интерьера, а также они станут милым дополнением детской комнаты.

На странице Blossom Paper Artчасто появляются интересные и простые идеи усовершенствования домашнего декора и создания оригинальных вещей из подручных средств. На этот раз нам рассказали, как быстро и без труда сделать интересный бумажный фонарик, который станет идеальным ночником.

Вам понадобится:

  • Чашка (можно использовать что-то другое, что есть под рукой, чтобы поддерживало шарик во время работы);
  • Воздушный шарик;
  • Бумажные полотенца;
  • Клей;
  • Декор (по вкусу; автор использовала бабочек);
  • Декоративная свеча.

Как сделать:

  • Надуйте шарик до необходимого вам размера (именно такого размера будет ваш фонарь);
  • Хвостиком вниз поставьте шарик в чашку-подставку (можете закрепить его скотчем);
  • В другой емкости смешайте небольшое количество воды и клей;
  • Хорошо все смешайте до однородности;
  • Возьмите бумажное полотенце и порвите его на маленькие куски примерно одинакового размера (как на видео);
  • Смажьте с помощью кисточки шарик клеем, прикладывая сразу куски бумажного полотенца;
  • Продолжайте это делать и у вас должно получиться около 3-4 слоев бумажного полотенца;
  • После нанесения последнего слоя, возьмите бумажное полотенце, попробуйте разделить его на более тонкие слои и так же разорвите на небольшие куски;
  • Возьмите ваш декор и нанесите на еще не просохшую поверхность шарика, а сверху уложите кусочек полотенца и закрепите все клеем;
  • Делайте это с узором, который хотите нанести на свой фонарь;
  • Оставьте фонарь высохнуть, затем заберите его с подставки, осторожно лопните шарик внутри и уберите;
  • Поставьте фонарь на декоративную свечу и наслаждайтесь красотой.

Такой хендмейд фонарик может стать отличным подарком или элементом декора вечеринки или фотозоны.

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