Как сделать бумажные фонарики: советы блогера

Такие декоративные бумажные фонарики могут стать украшением интерьера, а также они станут милым дополнением детской комнаты.
На странице Blossom Paper Artчасто появляются интересные и простые идеи усовершенствования домашнего декора и создания оригинальных вещей из подручных средств. На этот раз нам рассказали, как быстро и без труда сделать интересный бумажный фонарик, который станет идеальным ночником.
Вам понадобится:
- Чашка (можно использовать что-то другое, что есть под рукой, чтобы поддерживало шарик во время работы);
- Воздушный шарик;
- Бумажные полотенца;
- Клей;
- Декор (по вкусу; автор использовала бабочек);
- Декоративная свеча.
Как сделать:
- Надуйте шарик до необходимого вам размера (именно такого размера будет ваш фонарь);
- Хвостиком вниз поставьте шарик в чашку-подставку (можете закрепить его скотчем);
- В другой емкости смешайте небольшое количество воды и клей;
- Хорошо все смешайте до однородности;
- Возьмите бумажное полотенце и порвите его на маленькие куски примерно одинакового размера (как на видео);
- Смажьте с помощью кисточки шарик клеем, прикладывая сразу куски бумажного полотенца;
- Продолжайте это делать и у вас должно получиться около 3-4 слоев бумажного полотенца;
- После нанесения последнего слоя, возьмите бумажное полотенце, попробуйте разделить его на более тонкие слои и так же разорвите на небольшие куски;
- Возьмите ваш декор и нанесите на еще не просохшую поверхность шарика, а сверху уложите кусочек полотенца и закрепите все клеем;
- Делайте это с узором, который хотите нанести на свой фонарь;
- Оставьте фонарь высохнуть, затем заберите его с подставки, осторожно лопните шарик внутри и уберите;
- Поставьте фонарь на декоративную свечу и наслаждайтесь красотой.
Такой хендмейд фонарик может стать отличным подарком или элементом декора вечеринки или фотозоны.
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