Как сделать бумажные фонарики: советы блогера

Такие декоративные бумажные фонарики могут стать украшением интерьера, а также они станут милым дополнением детской комнаты.

На странице Blossom Paper Artчасто появляются интересные и простые идеи усовершенствования домашнего декора и создания оригинальных вещей из подручных средств. На этот раз нам рассказали, как быстро и без труда сделать интересный бумажный фонарик, который станет идеальным ночником.

Вам понадобится:

Чашка (можно использовать что-то другое, что есть под рукой, чтобы поддерживало шарик во время работы);

Воздушный шарик;

Бумажные полотенца;

Клей;

Декор (по вкусу; автор использовала бабочек);

Декоративная свеча.

Как сделать:

Надуйте шарик до необходимого вам размера (именно такого размера будет ваш фонарь);

Хвостиком вниз поставьте шарик в чашку-подставку (можете закрепить его скотчем);

В другой емкости смешайте небольшое количество воды и клей;

Хорошо все смешайте до однородности;

Возьмите бумажное полотенце и порвите его на маленькие куски примерно одинакового размера (как на видео);

Смажьте с помощью кисточки шарик клеем, прикладывая сразу куски бумажного полотенца;

Продолжайте это делать и у вас должно получиться около 3-4 слоев бумажного полотенца;

После нанесения последнего слоя, возьмите бумажное полотенце, попробуйте разделить его на более тонкие слои и так же разорвите на небольшие куски;

Возьмите ваш декор и нанесите на еще не просохшую поверхность шарика, а сверху уложите кусочек полотенца и закрепите все клеем;

Делайте это с узором, который хотите нанести на свой фонарь;

Оставьте фонарь высохнуть, затем заберите его с подставки, осторожно лопните шарик внутри и уберите;

Поставьте фонарь на декоративную свечу и наслаждайтесь красотой.

Такой хендмейд фонарик может стать отличным подарком или элементом декора вечеринки или фотозоны.

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