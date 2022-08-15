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Как сделать черствый хлеб снова свежим и мягким: лайфхак от известного британского шеф-повара

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Время на прочтение
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Как сделать черствый хлеб снова свежим и мягким: лайфхак от известного британского шеф-повара

Фото: Credits

Шеф-повар Тристан Уэлч дает простой совет, как превратить хлеб "твердый, как камень, в свежий, как маргаритка".

Тристан Уэлч - шеф-повар ресторана Parker’s Tavern в Кембридже, который специализируется на приготовлении пищи с низким уровнем отходов. Он рекомендует по возможности не избавляться от пищевых отходов, а возвращать их к жизни. Недавно в своем блоге объяснил, как "оживить" черствый хлеб.

Это очень простой способ, и он работает.

Тристан предлагает вначале намочить хлеб. Сделать это можно просто под краном. Важно, чтобы ваш черствый хлеб хорошо пропитался водой. 

После этого, когда хлеб станет очень влажным, нужно поместить его в нагретую до 200 градусов духовку, примерно на пять минут.

Для больших буханок потребуется немного больше времени в духовке.

После того как хлеб немного остынет, его можно есть, и он уже не будет черствым. 

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