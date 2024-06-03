Как сделать цветочную фотозону на праздник своими руками: показывает блогер

Фотозона – это самое популярное место на каждом мероприятии, ведь все гости желают сделать там фото в память о событии. Цены на готовые варианте бывают очень кусачие, поэтому можно легко сделать не худший вариант самостоятельно, в домашних условиях.

Блогер katty_ferrettii создает необыкновенно красивые композиции и разный декор из искусственных цветов. В одном из своих видео она показала, как просто и легко собственноручно сделать красивую фотозону, которая идеально подойдет к празднику.

Вам понадобится:

Металлический каркас;

Нудлс (аквапалка);

Искусственные цветы.

Что делать:

Установите и закрепите металлический каркас;

Наденьте на него нудлс, чтобы он стал мягким;

Возьмите цветы и композиционно, по своему усмотрению и вкусу, вставляйте их в нудлс;

Используйте столько нудлс и цветов, сколько нужно, чтобы фотозона выглядела ярко и пышно.

Автор использовала:

3 упаковки гортензии (312 стеблей);

1 упаковка пионов (6 стеблей);

1 пачка зеленых листьев (12 стеблей);

2 пачки вишневого цвета (8 веток);

1 упаковка черники (3 ветки);

1 упаковка дельфиниума (4 стебля);

3 упаковки глицинии (30 шт.).

Цветовую гамму и цветы можно изменить и выбрать самим, в зависимости от тематики мероприятия, для которого вы делаете фотозону. В принципе, цветы можно заменить на шарики, если это детский праздник.

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