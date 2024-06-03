Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как сделать цветочную фотозону на праздник своими руками: показывает блогер

Как сделать цветочную фотозону на праздник своими руками: показывает блогер

Как сделать цветочную фотозону / Фото: Credits

Фотозона – это самое популярное место на каждом мероприятии, ведь все гости желают сделать там фото в память о событии. Цены на готовые варианте бывают очень кусачие, поэтому можно легко сделать не худший вариант самостоятельно, в домашних условиях.

Блогер katty_ferrettii создает необыкновенно красивые композиции и разный декор из искусственных цветов. В одном из своих видео она показала, как просто и легко собственноручно сделать красивую фотозону, которая идеально подойдет к празднику.

Вам понадобится:

  • Металлический каркас;
  • Нудлс (аквапалка);
  • Искусственные цветы.

Что делать:

  • Установите и закрепите металлический каркас;
  • Наденьте на него нудлс, чтобы он стал мягким;
  • Возьмите цветы и композиционно, по своему усмотрению и вкусу, вставляйте их в нудлс;
  • Используйте столько нудлс и цветов, сколько нужно, чтобы фотозона выглядела ярко и пышно.

Автор использовала:

  • 3 упаковки гортензии (312 стеблей);
  • 1 упаковка пионов (6 стеблей);
  • 1 пачка зеленых листьев (12 стеблей);
  • 2 пачки вишневого цвета (8 веток);
  • 1 упаковка черники (3 ветки);
  • 1 упаковка дельфиниума (4 стебля);
  • 3 упаковки глицинии (30 шт.).
@katty_ferrettii ♬ original sound — Ian Asher

Цветовую гамму и цветы можно изменить и выбрать самим, в зависимости от тематики мероприятия, для которого вы делаете фотозону. В принципе, цветы можно заменить на шарики, если это детский праздник.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация