Как сделать цветочную фотозону на праздник своими руками: показывает блогер

Фотозона – это самое популярное место на каждом мероприятии, ведь все гости желают сделать там фото в память о событии. Цены на готовые варианте бывают очень кусачие, поэтому можно легко сделать не худший вариант самостоятельно, в домашних условиях.
Блогер katty_ferrettii создает необыкновенно красивые композиции и разный декор из искусственных цветов. В одном из своих видео она показала, как просто и легко собственноручно сделать красивую фотозону, которая идеально подойдет к празднику.
Вам понадобится:
- Металлический каркас;
- Нудлс (аквапалка);
- Искусственные цветы.
Что делать:
- Установите и закрепите металлический каркас;
- Наденьте на него нудлс, чтобы он стал мягким;
- Возьмите цветы и композиционно, по своему усмотрению и вкусу, вставляйте их в нудлс;
- Используйте столько нудлс и цветов, сколько нужно, чтобы фотозона выглядела ярко и пышно.
Автор использовала:
- 3 упаковки гортензии (312 стеблей);
- 1 упаковка пионов (6 стеблей);
- 1 пачка зеленых листьев (12 стеблей);
- 2 пачки вишневого цвета (8 веток);
- 1 упаковка черники (3 ветки);
- 1 упаковка дельфиниума (4 стебля);
- 3 упаковки глицинии (30 шт.).
@katty_ferrettii ♬ original sound — Ian Asher
Цветовую гамму и цветы можно изменить и выбрать самим, в зависимости от тематики мероприятия, для которого вы делаете фотозону. В принципе, цветы можно заменить на шарики, если это детский праздник.
Читайте также: