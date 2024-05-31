Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Как сделать цветочный декор из елочных шишек: интересный лайфхак

Как сделать цветочный декор из елочных шишек: интересный лайфхак

Декор из елочных шишек / Фото: Credits

Такой букет будет стоять очень долго и радовать вас своим "постоянным цветением".

На своей странице Instagram блогер Hobilerim N.Göknaz часто показывает интересные и оригинальные идеи по созданию креативных вещей в домашних условиях. На этот раз она сняла видео, как из обычных елочных шишек сделать декоративный букет.

Вам понадобится:

  • Елочные шишки;
  • Акриловая краска;
  • Деревянные палочки;
  • Пассатижи;
  • Клей;
  • Небольшая ваза.

Как сделать:

  • Возьмите шишку и отломайте сверху немного чешуи, оставив верхушку, это будет середина цветка;
  • Лучше не выбирать длинные шишки, иначе ее нужно будет подрезать;
  • Оставившую чешую окрасьте в желаемый цвет;
  • Верхушку закрасьте другим цветом, чтобы визуально у вас получился цветок;
  • С помощью клея приклейте шишку к деревянной палочке и дайте подсохнуть;
  • Цветы, которые у вас получились, поставьте в вазу.

Такой декоративный букет простоит очень долго и будет радовать вас своей красотой. Он может стать оригинальным подарком к празднику.

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация