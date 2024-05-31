Как сделать цветочный декор из елочных шишек: интересный лайфхак

Такой букет будет стоять очень долго и радовать вас своим "постоянным цветением".
На своей странице Instagram блогер Hobilerim N.Göknaz часто показывает интересные и оригинальные идеи по созданию креативных вещей в домашних условиях. На этот раз она сняла видео, как из обычных елочных шишек сделать декоративный букет.
Вам понадобится:
- Елочные шишки;
- Акриловая краска;
- Деревянные палочки;
- Пассатижи;
- Клей;
- Небольшая ваза.
Как сделать:
- Возьмите шишку и отломайте сверху немного чешуи, оставив верхушку, это будет середина цветка;
- Лучше не выбирать длинные шишки, иначе ее нужно будет подрезать;
- Оставившую чешую окрасьте в желаемый цвет;
- Верхушку закрасьте другим цветом, чтобы визуально у вас получился цветок;
- С помощью клея приклейте шишку к деревянной палочке и дайте подсохнуть;
- Цветы, которые у вас получились, поставьте в вазу.
Такой декоративный букет простоит очень долго и будет радовать вас своей красотой. Он может стать оригинальным подарком к празднику.
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